"Ливерпуль" близок к назначению нового клубного доктора
"Ливерпуль" близок к назначению нового клубного доктора.
Медицинская служба "Ливерпуля" остается обезглавленной с минувшего лета, когда свой пост покинул Джим Мокстон, посвятивший "красным" шесть лет.
Совпадение это или нет, но после ухода Мокстона количество травм в "Ливерпуле" значительно возросло. В один момент сезона, в августе, сразу 10 игроков первой команды находились в лазарете.
Однако совсем скоро "Ливерпуль" должен заполнить вакантную позицию. Как сообщает Football Insider, спортивный директор "красных" Джулиан Уорд самым тщательным образом отнесся к процессу поисков нового клубного доктора.
Как и в случае с игроками и тренерами, Уорд составил шорт-лист кандидатов и провел собеседования. Назначение не заставит себя ждать.
06.11.2022 15:00
Просмотров: 427
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На самом дела количество травм просто ужасало в августе.
Понятное дело, что у команды был длинный и истощающий сезон на четыре фронта, короткий предсезонный тур и лига наций, но подготовиться к старту сезона точно можно было лучше.
Сейчас по ощущениям некоторые игроки только набирают более менее приемлемые кондиции.
Страшно предположить, что будет с ними после ЧМ в Катаре. Это даже неплохо, что многие наши игроки пропускают его из-за травм или невыходов из сборных на ЧМ. У игроков будет время собраться с мыслями и привести свою физическую форму в порядок.
Скаузкеры, кто подскажет? Кто точно из наших ребят едет на ЧМ?
(ответить)
Очухались дауны
(ответить)
Время идёт, а нестаток секса у тру манка не проходит. Спермотоксикоз продолжает прогрессировать.
Фапл стабилен, ничего не меняется :)
(ответить)
Это правильно. страпонессам давно нужен настоящий профессиональный доктор, который залечит все их анальные трещины и вправит им геморрой на место
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий