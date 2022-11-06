"Ливерпуль" близок к назначению нового клубного доктора.

Медицинская служба "Ливерпуля" остается обезглавленной с минувшего лета, когда свой пост покинул Джим Мокстон, посвятивший "красным" шесть лет.



Совпадение это или нет, но после ухода Мокстона количество травм в "Ливерпуле" значительно возросло. В один момент сезона, в августе, сразу 10 игроков первой команды находились в лазарете.



Однако совсем скоро "Ливерпуль" должен заполнить вакантную позицию. Как сообщает Football Insider, спортивный директор "красных" Джулиан Уорд самым тщательным образом отнесся к процессу поисков нового клубного доктора.



Как и в случае с игроками и тренерами, Уорд составил шорт-лист кандидатов и провел собеседования. Назначение не заставит себя ждать.