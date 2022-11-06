"Ливерпуль" близок к назначению нового клубного доктора

Юрген Клопп "Ливерпуль" близок к назначению нового клубного доктора.

Медицинская служба "Ливерпуля" остается обезглавленной с минувшего лета, когда свой пост покинул Джим Мокстон, посвятивший "красным" шесть лет.

Совпадение это или нет, но после ухода Мокстона количество травм в "Ливерпуле" значительно возросло. В один момент сезона, в августе, сразу 10 игроков первой команды находились в лазарете.

Однако совсем скоро "Ливерпуль" должен заполнить вакантную позицию. Как сообщает Football Insider, спортивный директор "красных" Джулиан Уорд самым тщательным образом отнесся к процессу поисков нового клубного доктора.

Как и в случае с игроками и тренерами, Уорд составил шорт-лист кандидатов и провел собеседования. Назначение не заставит себя ждать.


Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 06.11.2022 15:52 # liverpool888
    На самом дела количество травм просто ужасало в августе.
    Понятное дело, что у команды был длинный и истощающий сезон на четыре фронта, короткий предсезонный тур и лига наций, но подготовиться к старту сезона точно можно было лучше.
    Сейчас по ощущениям некоторые игроки только набирают более менее приемлемые кондиции.
    Страшно предположить, что будет с ними после ЧМ в Катаре. Это даже неплохо, что многие наши игроки пропускают его из-за травм или невыходов из сборных на ЧМ. У игроков будет время собраться с мыслями и привести свою физическую форму в порядок.

    Скаузкеры, кто подскажет? Кто точно из наших ребят едет на ЧМ?

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  2. gerrard08 06.11.2022 15:48 # gerrard08
    Очухались дауны

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  3. liverpool888 06.11.2022 15:48 # liverpool888
    Время идёт, а нестаток секса у тру манка не проходит. Спермотоксикоз продолжает прогрессировать.
    Фапл стабилен, ничего не меняется :)

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  4. true-manc 06.11.2022 15:16 # true-manc
    Это правильно. страпонессам давно нужен настоящий профессиональный доктор, который залечит все их анальные трещины и вправит им геморрой на местоПользователь получил предупреждение

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