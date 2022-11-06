Обамеянг предвкушает матч против "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеяенг поделился ожиданиями от своего первого после ухода из клуба матча против "Арсенала".

Обамеянг при весьма скандальных обстоятельствах покинул "Арсенал" в январе. Отправившись в "Барселону", уже летом Пьер-Эмерик вернулся в Премьер-Лигу благодаря "Челси".

В воскресенье Обамеянгу предстоит встреча с бывшим клубом, и 33-летний габонец решительно настроен огорчить своих бывших товарищей.

"Да, это очень интересный матч, в том числе потому что они выступают очень хорошо в данный момент. Да, прежде я был на их стороне, и я, конечно, сохранил некоторые воспоминания насчет матчей против "Челси", но теперь будет совсем по-другому".

"Надеюсь, мы сможем одержать победу в этом матче. Мы играем дома, и я думаю, это будет очень интересный матч. Да, я предвкушаю его. Это будет важная неделя, и мы постараемся выжать из нее максимум. Сперва мы играем дома против "Арсенала", и я думаю, это будет весело", — сообщил Обамеянг BT Sport.


Метки Арсенал, Обамеянг, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2022 13:00

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  1. acceptodessa 06.11.2022 13:46 # acceptodessa
    Забьет в свои

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  2. largo-winch 06.11.2022 13:32 # largo-winch
    Отпразднует в стиле Адебайора и взорвет пуканы Канонирок

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  3. gameboy 06.11.2022 13:25 # gameboy
    Привезёт по братски.

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