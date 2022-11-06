Обамеянг предвкушает матч против "Арсенала"

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеяенг поделился ожиданиями от своего первого после ухода из клуба матча против "Арсенала".

Обамеянг при весьма скандальных обстоятельствах покинул "Арсенал" в январе. Отправившись в "Барселону", уже летом Пьер-Эмерик вернулся в Премьер-Лигу благодаря "Челси".



В воскресенье Обамеянгу предстоит встреча с бывшим клубом, и 33-летний габонец решительно настроен огорчить своих бывших товарищей.



"Да, это очень интересный матч, в том числе потому что они выступают очень хорошо в данный момент. Да, прежде я был на их стороне, и я, конечно, сохранил некоторые воспоминания насчет матчей против "Челси", но теперь будет совсем по-другому".



"Надеюсь, мы сможем одержать победу в этом матче. Мы играем дома, и я думаю, это будет очень интересный матч. Да, я предвкушаю его. Это будет важная неделя, и мы постараемся выжать из нее максимум. Сперва мы играем дома против "Арсенала", и я думаю, это будет весело", — сообщил Обамеянг BT Sport.