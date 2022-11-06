FA проводит расследование в отношении Тоуни
FA проводит расследование в отношении Айвена Тоуни насчет ставок нападающего "Брентфорда" в букмекерской конторе.
Как известно, профессиональным футболистам в Англии настрого запрещено делать ставки, и в прошлом FA наказывала многомесячными дисквалификациями игроков, которые нарушали это правило.
По информации Daily Mail, следствие в отношении Тоуни ведется уже семь месяцев, однако в адрес кандидата на поездку на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Англии до сих пор не были выдвинуты обвинения.
Предполагается, что Тоуни нарушил запрет до своего перехода в "Брентфорд", и пока нет никаких свидетельств, что Айвен ставил на матчи с участием команд, за которые выступал.
06.11.2022 12:00
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