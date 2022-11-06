Александер-Арнольд ответил своим критикам

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд ответил на обвинения насчет того, что он не умеет обороняться.

В этом сезоне, когда у всего "Ливерпуля" не ладится игра, отчетливо проявились изъяны в оборонительных действиях Александер-Арнольда.



Однако сам 24-летний англичанин равнодушен к критике и считает, что он стал лучше защищаться, нежели прежде.



"Так говорят люди (о том, что Трент не умеет обороняться). Но это не то, что меня беспокоит — просто люди склонны навешивать ярлыки. Думаю, я прибавил, если говорить об оборонительной игре в целом. Но я бы хотел сказать, что я все еще могу прибавить во всем, в обороне и атаке. Я никогда не буду идеальным игроком, но цель — стать как можно ближе к идеалу".



"Это не так, что мне все равно, совершаю я ошибки или нет. Просто они не беспокоят меня. Насколько мне известно, я стараюсь делать правильные вещи, и то, что я делал, помогало команде", — сообщил Трент журналу GQ.