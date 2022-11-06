Эмери получит деньги на трансферы в январе

Унаи Эмери "Астон Вилла" окажет поддержку своему новому главному тренеру Унаи Эмери на трансферном рынке в январе.

С момента своего возвращения в Премьер-Лигу в 2019 году "Вилла" при поддержке своих амбициозных владельцев Нассефа Савириса и Уэса Эденса потратила 414 миллионов фунтов на трансферы.

И в январе инвестиции бирмингемского клуба в состав вполне могут достичь рубежа в полмиллиарда фунтов — у Эмери будут деньги на приглашение желаемых игроков, утверждает Daily Mail.

Одна из приоритетных задача "Виллы" на зимнее окно — покупка вингера. Среди игроков, которые могут заинтересовать Эмери, называются Исмаила Сарр из "Уотфорда", а также Арно Данжума и Николас Джексон из бывшего клуба Унаи "Вильярреала".

Сарром "вилланы" интересовались еще минувшим летом, но тогда Стивен Джеррард, предшественник Эмери, заблокировал это приобретение.


Метки Астон Вилла, трансферы, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2022 10:00

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