Эмери получит деньги на трансферы в январе

"Астон Вилла" окажет поддержку своему новому главному тренеру Унаи Эмери на трансферном рынке в январе.

С момента своего возвращения в Премьер-Лигу в 2019 году "Вилла" при поддержке своих амбициозных владельцев Нассефа Савириса и Уэса Эденса потратила 414 миллионов фунтов на трансферы.



И в январе инвестиции бирмингемского клуба в состав вполне могут достичь рубежа в полмиллиарда фунтов — у Эмери будут деньги на приглашение желаемых игроков, утверждает Daily Mail.



Одна из приоритетных задача "Виллы" на зимнее окно — покупка вингера. Среди игроков, которые могут заинтересовать Эмери, называются Исмаила Сарр из "Уотфорда", а также Арно Данжума и Николас Джексон из бывшего клуба Унаи "Вильярреала".



Сарром "вилланы" интересовались еще минувшим летом, но тогда Стивен Джеррард, предшественник Эмери, заблокировал это приобретение.