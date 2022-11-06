Эмери получит деньги на трансферы в январе
"Астон Вилла" окажет поддержку своему новому главному тренеру Унаи Эмери на трансферном рынке в январе.
С момента своего возвращения в Премьер-Лигу в 2019 году "Вилла" при поддержке своих амбициозных владельцев Нассефа Савириса и Уэса Эденса потратила 414 миллионов фунтов на трансферы.
И в январе инвестиции бирмингемского клуба в состав вполне могут достичь рубежа в полмиллиарда фунтов — у Эмери будут деньги на приглашение желаемых игроков, утверждает Daily Mail.
Одна из приоритетных задача "Виллы" на зимнее окно — покупка вингера. Среди игроков, которые могут заинтересовать Эмери, называются Исмаила Сарр из "Уотфорда", а также Арно Данжума и Николас Джексон из бывшего клуба Унаи "Вильярреала".
Сарром "вилланы" интересовались еще минувшим летом, но тогда Стивен Джеррард, предшественник Эмери, заблокировал это приобретение.
06.11.2022 10:00
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