Райт раскритиковал Поттера за использование Стерлинга

Экс-игрок сборной Англии Ян Райт раскритиковал Грэма Поттера за то, как главный тренер "Челси" использует вингера Рахима Стерлинга.

В своих 16 матчах за "Челси" после перехода из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов Стерлинг забил только пять голов и отдал две результативные передачи.



В "Сити" Стерлинг заслужил репутацию одного из лучших атакующих игроков Европы, но с приходом Поттера на "Стэмфорд Бридж" Рахиму приходится исполнять различные роли, включая вингбека. И Райту это не кажется правильным.



"То, что Грэм Поттер делает со Стерлингом в данный момент, сбивает с толку. У меня это не укладывается в голове".



"Когда я анализировал их матч против "Брайтона", то отметил, что "Брайтон" просто разрывал их в клочья в зонах крайних защитников, потому что, как предполагалось, Пулишич и Стерлинг должны стараться помогать Чалобе и Кукурелье, но этого не происходило, и я не могу этого понять".



"Он совершенно не может быть доволен этой ролью, особенно если вы посмотрите, как он выступал в "Сити", где все было заточено на его игру в атаке".



"Должно быть, для него очень странно и тяжело отправиться в новый клуб и играть таким образом. Надеюсь, скоро они смогут наладить это", — цитирует Райта Daily Mail.