Поттер просит себе время, которое было у Гвардиолы и Клоппа

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не сможет изменить свою новую команду "по щелчку пальцев".

Заступив на место уволенного Томаса Тухеля в сентябре, Поттер очень неплохо стартовал на новом месте работы, но в прошлый уикенд "Челси" был разгромлен бывшей командой Грэма "Брайтоном" (4:1).



В преддверии дерби с "Арсеналом" Поттер призвал не надеяться на чудеса и заявил, что ему нужно время, которое было у Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" и Юргена Клоппа в "Ливерпуле".



"Посмотрите на первый год Пепа. Посмотрите, сколько времени потребовалось Юргену. Эти парни — первоклассные специалисты, но даже они не могут прийти и сделать все идеальным по щелчку пальцев".



"Ваша (медиа) работа в том, чтобы нагнетать давление, создавать шумиху, выдумывать истории. Хотя порой мы сами даем поводы, потому что недостаточно хороши".



"Люди думают, что все может случиться в один миг, и это невероятно. Где такое видано? Это довольно опасный посыл, но что поделать".



"Насколько я помню, Алексу Фергюсону потребовалось время, и он был весьма успешен затем. Пеп — гений, но это не так, что он просто пришел, и все сразу наладилось. Юргену тоже потребовалось время".



"Вот вам доказательства. Если люди хотят продвигать другую идею, то пускай. Я не могу это контролировать".



"Команда, которую я оставил в "Брайтоне", не была той командой, с которой я начинал в "Брайтоне". Она росла и развивалась".



"Порой ты падаешь лицом в низ, после чего должен подняться и принять критику, потому что каждый крепок задним умом. Все эти люди — эксперты после того, как это уже случилось", — цитирует Поттера Daily Mail.