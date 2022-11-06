15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 6 ноября, пятью поединками завершится 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 15:00 Онлайн-трансляция



"Челси" не проиграл ни одного из 12 последних домашних матчей во всех соревнованиях (7 побед, 5 ничьих) — с поражения 2:4 от "Арсенала" 20 апреля. "Арсенал" выиграл 10 из 12 первых поединков в этом сезоне — только одна команда из 10 предыдущих, стартовавших таким же образом, не становилась чемпионом высшего дивизиона. "Канониры" могут впервые с 1974 оформить три победы подряд над "синими" в чемпионате.



Защитник "Челси" Бен Чилуэлл выбыл на три месяца с надрывом задней поверхности бедра. Кепа Аррисабалага, Весле Фофана, Рис Джеймс и Нголо Канте также травмированы. Кэрни Чуквуэмека под вопросом. Но поправился Матео Ковачич.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака в порядке после вынужденной замены в прошлый уикенд. Такехиро Томиясу и Киран Тирни под вопросом. Александр Зинченко снова в строю.



САУТГЕМПТОН — НЬЮКАСЛ 17:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" выиграл только четыре из 25 последних матчей в премьер-Лиге, потерпев 16 поражений и забив лишь 20 голов. "Ньюкасл" набрал 16 очков в течение октября — больше всех в дивизионе. "Святые" одержали лишь одну победу в 10 последних встречах с "сороками" в рамках Премьер-Лиги — 2:0 дома два года назад.



Защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап восстановился после травмы задней поверхности бедра. Может вернуться и Ромео Лавиа, но не Кайл Уолкер-Питерс.



Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Зато снова готов играть вингер Аллан Сен-Максимен, неделю назад уже отметившийся появлением на замену.



АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00



"Астон Вилла" может похвастать только пятью победами в 24 последних матчах Премьер-Лиги (6 ничьих, 13 поражений). "Манчестер Юнайтед" не проигрывает уже пять поединков чемпионата кряду, чередуя победу с ничьей в этот период. "Вилланы" ни разу не победили "красных дьяволов" в 23 последних домашних встречах в рамках Премьер-Лиги (8 ничьих, 15 поражений).



Голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Ньюкасла" с травмой головы.



Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш дисквалифицирован на этот матч. Виктор Линделеф оправился после болезни, Аарон Ван-Биссака — после тяжелой травмы. Насчет Антони, Джейдона Санчо и Антони Мартиаля остаются вопросы. Рафаэль Варан команде точно не поможет.



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



Впервые с сезона 2001/02 "Вест Хэму" удалось одержать четыре домашних победы подряд в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из семи последних выездных поединков в чемпионате, и это худшая серия клуба с 2017 года. В каждой из 10 последних встреч "молотобойцев" и "орлов" в Премьер-Лиге забивали обе команды.



Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета вернулся к тренировкам после травмы ключицы. Лукаш Фабиански решил свои проблемы с коленом и готов занять свое место в воротах.



К тренировкам с первой командой "Пэлас" вернулись Шейк Дукуре и Одсонн Эдуар.



ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" не забивал до перерыва в своих шести последних матчах во всех соревнованиях. В 12 первых поединках этой кампании Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерял 20 очков — на два меньше, чем за всю прошлую. "Шпоры" одержали только одну победу в 21 последней встрече с "красными" во всех соревнованиях — 4:1 на "Уэмбли" в октябре 2017.



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин едва перенес операцию на сломанной глазнице. Деяну Кулусевски и Лукасу Моуре предстоит фитнес-тест. Кристиан Ромеро и Ришарлисон остаются вне игры.



Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер получит передышку из-за подозрений на сотрясение. Джордан Хендерсон залечил свою небольшую болячку.