Гвардиола намекнул на новый контракт после победы над "Фулхэмом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что победа над "Фулхэмом" приблизила его к новому контракту.

В субботу "Сити" одержал победу 2:1 над "Фулхэмом", две трети матча играя вдесятером и забив решающий гол с пенальти в компенсированное время.



Празднуя эту победу, которая минимум на сутки вывели "горожан" в лидеры Премьер-Лиги, Гвардиола был очень эмоционален, а в общении с прессой Хосеп дал понять, что у него есть все причины продлить свой истекающий в конце сезона контракт.



"Проведя на одном месте семь лет, ты как тренер всегда испытываешь сомнения насчет того, готовы ли люди продолжать следовать за тобой, или же ты устал".



"Мы провели тысячи собраний и совершили так много переездов. Но когда ты видишь то, что случилось сегодня, ты думаешь: "Вау, они по-прежнему этого хотят, и они полны энергии".



"Это заставляет тебя так гордиться. Каждый был исключительно хорош. Конечно, мы не выиграли Премьер-Лигу сегодня. Но в такого рода моменты, когда ты видишь лица на трибунах, ты чувствуешь себя так хорошо, и это наполняет твою работу смыслом", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.