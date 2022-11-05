Пике поможет "Барселоне" купить Жоржиньо

"Барселона" может попытаться уже в январе приобрести полузащитника "Челси" Жоржиньо благодаря тому, что Жерар Пике завершил игровую карьеру.

На текущей неделе 35-летний Пике объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь, и сделал это экс-защитник "Манчестер Юнайтед" посреди своего контракта.



На "Ноу Камп" Пике был одним из самых высокооплачиваемых игроков, и только на зарплате "Барселона" сможет сэкономить от 44 до 65 миллионов фунтов.



Внезапный уход Пике открывает дверь к приглашению "Барселоной" двух новичков в зимнее трансферное окно. Первым может стать защитник "Атлетика" Иньиго Мартинес, а вторым — как раз Жоржиньо, которому в следующем месяце исполняется 31.



Как утверждает Daily Mirror, "Барселона" собирается предложить около 22 млн. фунтов плюс бонусы за Жоржиньо, чей контракт с "Челси" истекает в конце этого сезона.