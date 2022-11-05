МЮ рассматривает Шешко и Влаховича на замену Роналду

"Манчестер Юнайтед" начал готовиться к жизни без Криштиану Роналду и сейчас активно ведет поиски другого нападающего.

Роналду вернулся в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага после своего отказа выходить на замену в концовке матча против "Тоттенхэма". С тех пор Криштиану удалось забить против "Шерифа", "Вест Хэма" и "Реал Сосьедад".



Однако контракт Роналду по-прежнему истекает в конце этого сезона, и The Telegraph утверждает, что дни 37-летнего португальца на "Олд Траффорд" сочтены.



Глядя в будущее, Тен Хаг ищет себе другого 9-го номера, и еще с прошлого сезона на радаре у "красных дьяволов" находится Беньямин Шешко из "Ред Булл".



У Шешко, забившего четыре гола в 15 матчах этого сезона австрийской Бундеслиги, есть предварительная договоренность о переходе в "РБ Лейпциг", однако это не мешает европейским грандам, включая "Юнайтед", охотиться за 19-летним словенцем.



Также "Юнайтед" наблюдает за ситуацией вокруг Душана Влаховича, чей "Ювентус" ужасно проводит этот сезон. Когда 22-летний серб выступал за "Фиорентину", к нему существовал серьезный интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм".