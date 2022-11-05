Холанд: "Никто бы не справился вдесятером так хорошо, как мы"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высоко оценил игру своей команды вдесятером против "Фулхэма".

Возвращение Холанда после травмы стопы случилось как нельзя вовремя, потому что появившийся на замену Эрлинг реализовал пенальти в компенсированное время и позволил "Сити" вырвать победу 2:1 у "Фулхэма".



Холанд рад, что забил свой 18-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги и этим отметил свое возвращение в строй, но еще больше Эрлинга радуют набранные три очка.



"Я очень нервничал, исполняя пенальти. Нужно было должным образом разрешить эту ситуацию, что я и сделал. Мне все равно, каким образом мяч оказался в воротах. Главное, что он там оказался. Это удивительное ощущение".



"Выходя на замену, я должен был постараться добавить энергии и забить гол, потому что на кону были очень важные очки. Нужно было постараться, и мы сделали это".



"Это сложно, когда играешь вдесятером против 11 на протяжении 70 минут, и я не думаю, что какая-либо другая команда в мире справилась бы так же хорошо, как мы сегодня".



"Я пропустил одну неделю и, наконец, вернулся. Это приятно", — сообщил Холанд BBC.