"Сити" вдесятером вырвал победу у "Фулхэма"

Заработанный Кевином Де Брюйне и реализованный Эрлингом Холандом пенальти в компенсированное время позволил "Манчестер Сити" вдесятером вырвать победу 2:1 у "Фулхэма" и минимум на сутки возглавить Премьер-Лигу.

По сравнению с победой 3:1 над "Севильей" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "горожан" произошло сразу восемь изменений. Уцелели лишь Илкай Гюндоган, Джек Грилиш и Хулиан Альварес. Выздоровевший Холанд попал только в запас.



В нападении у "дачников" Карлос Винисиус сменил Александара Митровича. Харри Уилсон вышел вместо травмированного Неескенса Кебано, Кенни Тете — вместо дисквалифицированного Бобби Декордова-Рида.



Хозяева сразу же принялись оказывать давление и создавать моменты. Особенно хороший шанс имел Кевин Де Брюйне на девятой минуте, но его дальний удар был отражен голкипером гостей Берндом Лено.



И уже на 17-й минуте "Сити" открыл счет. Илкай Гюндоган сделал передачу вперед на рывок Альвареса, который вошел в штрафную по правому краю и мощно пробил с отскоком от перекладины — 1:0.



"Горожане" продолжили доминировать, и на 25-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Лено. Это Джон Стоунс сыграл на добивании после сейва Бернда, но угодил офсайд.



И тут же последовал ответ "Фулхэма". Уилсон упал в чужой штрафной после того, как Жоау Канселу толкнул его корпусом. В результате последовала красная карточка за фол последней надежды и пенальти, который был четко реализовал Андреасом Перейрой — 1:1.



Пр неравных состава в игре мало что изменилось. После небольшой заминки хозяева вновь принялись атаковать, хотя, конечно, уже не таким большим числом.



А вот второй тайм "Сити" начал настолько неважно, что Гвардиола поспешил ввести в игру Холанда, а также Фила Фодена.



С появлением Холанда в атаке "горожан" снова появилась острота, а на 74-й минуте Эрлинг даже поразил чужие ворота, головой замкнув подачу Де Брюйне, однако система VAR обнаружила офсайд.



Как ни старались хозяева в концовке, но гол им никак не давался. "Дачники" дисциплинированно оборонялись, не допуская паники.



А когда уже шло компенсированное время, Де Брюйне укрыл мяч корпусом и нарвался на фол со стороны Энтони Робинсона. К 11-метровой отметке подошел Холанд и не промахнулся, хотя Лено был близок к спасению — 2:1.



Удаление Канселу, конечно, подкосило "Сити", однако нельзя не отметить, насколько хорошо "Фулхэм" оборонялся, адаптировавшись по ходу матча. "Дачники" были по-настоящему близки к ничейному результату, но "горожане" не опускали руки до самого конца и были за это вознаграждены.



"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче