"Сити" вдесятером вырвал победу у "Фулхэма"

Эрлинг Холанд Заработанный Кевином Де Брюйне и реализованный Эрлингом Холандом пенальти в компенсированное время позволил "Манчестер Сити" вдесятером вырвать победу 2:1 у "Фулхэма" и минимум на сутки возглавить Премьер-Лигу.

По сравнению с победой 3:1 над "Севильей" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "горожан" произошло сразу восемь изменений. Уцелели лишь Илкай Гюндоган, Джек Грилиш и Хулиан Альварес. Выздоровевший Холанд попал только в запас.

В нападении у "дачников" Карлос Винисиус сменил Александара Митровича. Харри Уилсон вышел вместо травмированного Неескенса Кебано, Кенни Тете — вместо дисквалифицированного Бобби Декордова-Рида.

Хозяева сразу же принялись оказывать давление и создавать моменты. Особенно хороший шанс имел Кевин Де Брюйне на девятой минуте, но его дальний удар был отражен голкипером гостей Берндом Лено.

И уже на 17-й минуте "Сити" открыл счет. Илкай Гюндоган сделал передачу вперед на рывок Альвареса, который вошел в штрафную по правому краю и мощно пробил с отскоком от перекладины — 1:0.

"Горожане" продолжили доминировать, и на 25-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Лено. Это Джон Стоунс сыграл на добивании после сейва Бернда, но угодил офсайд.

И тут же последовал ответ "Фулхэма". Уилсон упал в чужой штрафной после того, как Жоау Канселу толкнул его корпусом. В результате последовала красная карточка за фол последней надежды и пенальти, который был четко реализовал Андреасом Перейрой — 1:1.

Пр неравных состава в игре мало что изменилось. После небольшой заминки хозяева вновь принялись атаковать, хотя, конечно, уже не таким большим числом.

А вот второй тайм "Сити" начал настолько неважно, что Гвардиола поспешил ввести в игру Холанда, а также Фила Фодена.

С появлением Холанда в атаке "горожан" снова появилась острота, а на 74-й минуте Эрлинг даже поразил чужие ворота, головой замкнув подачу Де Брюйне, однако система VAR обнаружила офсайд.

Как ни старались хозяева в концовке, но гол им никак не давался. "Дачники" дисциплинированно оборонялись, не допуская паники.

А когда уже шло компенсированное время, Де Брюйне укрыл мяч корпусом и нарвался на фол со стороны Энтони Робинсона. К 11-метровой отметке подошел Холанд и не промахнулся, хотя Лено был близок к спасению — 2:1.

Удаление Канселу, конечно, подкосило "Сити", однако нельзя не отметить, насколько хорошо "Фулхэм" оборонялся, адаптировавшись по ходу матча. "Дачники" были по-настоящему близки к ничейному результату, но "горожане" не опускали руки до самого конца и были за это вознаграждены.

"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2022 20:05

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Последние комментарии:




  1. bushwacka 05.11.2022 20:45 # bushwacka
    Верю в победу Мухтара Сутулого над Вротжерсом

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  2. wilegend 05.11.2022 20:43 # wilegend
    лидс е6анутые

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  3. bushwacka 05.11.2022 20:39 # bushwacka
    Адепты и глоры обоссаной канистры из Манчестера, что-то пытаются изрыгнуть в сторону местных колбасников и самого титулованного клуба Англии.. Эй, уёбы, вы хуи случаем не перепутали? )))

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  4. great-alexander 05.11.2022 20:37 # great-alexander
    Первым, кто против нас санкции ввел, был Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. Почему? Потому что они несамостоятельные. Им дали команду через поляков американцы и они начали вводить санкции, — Лукашенко

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  5. zaeba1l 05.11.2022 20:37 # zaeba1l
    Сосити как путинские войска.. Наслаждайтесь этим!

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  6. narcot 05.11.2022 20:33 # narcot
    Минобороны США: российские войска не смогли уничтожить ни одной установки HIMARS в Украине.

    Российское Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении этих установок.

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  7. narcot 05.11.2022 20:31 # narcot
    мобилизованных россиян, отказавшихся воевать, вывезли из лагеря в Перевальске, держат в подвалах, бьют и заставляют идти на фронт

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  8. takernotagiver 05.11.2022 20:26 # takernotagiver
    Джезусу бы такую пену ни в жизнь не поставили бы))))

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  9. high-malvern 05.11.2022 20:21 # high-malvern
    Альварез 350 минут в АПЛ = 3 гола. Нуньез 430 минут в АПЛ = 3 гола. Альвареза купили за 20 млн. Нуньеза за 100. Ору с Ливерки :)

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  10. mc-od 05.11.2022 20:21 # mc-od
    Какой-то рашист лузерпук:

    Есть инфа ято Холланд в матче с дачей порвет кресты

    Источник: http://fapl.ru/posts/96586/?c=1

    КОРОЛИ в меньшинстве, на классе. Холанд с замены победный. Фейрверком от подорванных "сами знаете чего" у "сами знаете кого" доволен! ))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

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  11. zaeba1l 05.11.2022 20:18 # zaeba1l
    Это игра останется позорным пятном в истории сосити..
    О котором они будут стараться не вспоминать никогда.
    Но им надо будет это постоянно напоминать.
    Я сру на тебя, сру-манк!

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  12. kellborn 05.11.2022 20:15 # kellborn
    Абсолютно левый пенальти. Абсолютно.

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  13. true-manc 05.11.2022 20:14 # true-manc
    КОРОЛИ вдесятером против Фулхэма:
    > волевая победа 2-1

    скузня полным составом против Фулхэма:
    > ничья 2-2

    как же ору от никчемности лузерпуков)))

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  14. takernotagiver 05.11.2022 20:14 # takernotagiver
    Весь мир видел эту пенку. Сити зашкварился еще больше))))))

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  15. takernotagiver 05.11.2022 20:13 # takernotagiver
    Наркот, фан скума, радуются победе Сити. Идиот))))))))

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  16. high-malvern 05.11.2022 20:13 # high-malvern
    Пока у Жесуха засуха, а уругвайский чудик реализует один момент из десяти. Альварез+Холанд на изи пополнили свою голевую статистику. КОРОЛИ. Всех с победой!

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  17. zaeba1l 05.11.2022 20:13 # zaeba1l
    Де Хрюйне пидорас ))

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  18. true-manc 05.11.2022 20:13 # true-manc
    Это грандиозный Манчестер Сити великого Пепа, завидуйте, сучки)))

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  19. brown-ale 05.11.2022 20:12 # brown-ale
    Кажется, понятно, кто уйдет на перерыв лидером.

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  20. great-alexander 05.11.2022 20:10 # great-alexander
    какой же позор выиграть у сранных дачников за счет левой пенки на последней минуте

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