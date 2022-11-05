"Сити" вдесятером вырвал победу у "Фулхэма"
Заработанный Кевином Де Брюйне и реализованный Эрлингом Холандом пенальти в компенсированное время позволил "Манчестер Сити" вдесятером вырвать победу 2:1 у "Фулхэма" и минимум на сутки возглавить Премьер-Лигу.
По сравнению с победой 3:1 над "Севильей" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "горожан" произошло сразу восемь изменений. Уцелели лишь Илкай Гюндоган, Джек Грилиш и Хулиан Альварес. Выздоровевший Холанд попал только в запас.
В нападении у "дачников" Карлос Винисиус сменил Александара Митровича. Харри Уилсон вышел вместо травмированного Неескенса Кебано, Кенни Тете — вместо дисквалифицированного Бобби Декордова-Рида.
Хозяева сразу же принялись оказывать давление и создавать моменты. Особенно хороший шанс имел Кевин Де Брюйне на девятой минуте, но его дальний удар был отражен голкипером гостей Берндом Лено.
И уже на 17-й минуте "Сити" открыл счет. Илкай Гюндоган сделал передачу вперед на рывок Альвареса, который вошел в штрафную по правому краю и мощно пробил с отскоком от перекладины — 1:0.
"Горожане" продолжили доминировать, и на 25-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Лено. Это Джон Стоунс сыграл на добивании после сейва Бернда, но угодил офсайд.
И тут же последовал ответ "Фулхэма". Уилсон упал в чужой штрафной после того, как Жоау Канселу толкнул его корпусом. В результате последовала красная карточка за фол последней надежды и пенальти, который был четко реализовал Андреасом Перейрой — 1:1.
Пр неравных состава в игре мало что изменилось. После небольшой заминки хозяева вновь принялись атаковать, хотя, конечно, уже не таким большим числом.
А вот второй тайм "Сити" начал настолько неважно, что Гвардиола поспешил ввести в игру Холанда, а также Фила Фодена.
С появлением Холанда в атаке "горожан" снова появилась острота, а на 74-й минуте Эрлинг даже поразил чужие ворота, головой замкнув подачу Де Брюйне, однако система VAR обнаружила офсайд.
Как ни старались хозяева в концовке, но гол им никак не давался. "Дачники" дисциплинированно оборонялись, не допуская паники.
А когда уже шло компенсированное время, Де Брюйне укрыл мяч корпусом и нарвался на фол со стороны Энтони Робинсона. К 11-метровой отметке подошел Холанд и не промахнулся, хотя Лено был близок к спасению — 2:1.
Удаление Канселу, конечно, подкосило "Сити", однако нельзя не отметить, насколько хорошо "Фулхэм" оборонялся, адаптировавшись по ходу матча. "Дачники" были по-настоящему близки к ничейному результату, но "горожане" не опускали руки до самого конца и были за это вознаграждены.
"Манчестер Сити" — "Фулхэм". Отчет о матче
05.11.2022 20:05
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Последние комментарии:
Верю в победу Мухтара Сутулого над Вротжерсом
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лидс е6анутые
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Адепты и глоры обоссаной канистры из Манчестера, что-то пытаются изрыгнуть в сторону местных колбасников и самого титулованного клуба Англии.. Эй, уёбы, вы хуи случаем не перепутали? )))
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Первым, кто против нас санкции ввел, был Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. Почему? Потому что они несамостоятельные. Им дали команду через поляков американцы и они начали вводить санкции, — Лукашенко
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Сосити как путинские войска.. Наслаждайтесь этим!
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Минобороны США: российские войска не смогли уничтожить ни одной установки HIMARS в Украине.
Российское Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении этих установок.
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мобилизованных россиян, отказавшихся воевать, вывезли из лагеря в Перевальске, держат в подвалах, бьют и заставляют идти на фронт
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Джезусу бы такую пену ни в жизнь не поставили бы))))
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Альварез 350 минут в АПЛ = 3 гола. Нуньез 430 минут в АПЛ = 3 гола. Альвареза купили за 20 млн. Нуньеза за 100. Ору с Ливерки :)
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Какой-то рашист лузерпук:
Есть инфа ято Холланд в матче с дачей порвет кресты
Источник: http://fapl.ru/posts/96586/?c=1
КОРОЛИ в меньшинстве, на классе. Холанд с замены победный. Фейрверком от подорванных "сами знаете чего" у "сами знаете кого" доволен! ))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
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Это игра останется позорным пятном в истории сосити..
О котором они будут стараться не вспоминать никогда.
Но им надо будет это постоянно напоминать.
Я сру на тебя, сру-манк!
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Абсолютно левый пенальти. Абсолютно.
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КОРОЛИ вдесятером против Фулхэма:
> волевая победа 2-1
скузня полным составом против Фулхэма:
> ничья 2-2
как же ору от никчемности лузерпуков)))
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Весь мир видел эту пенку. Сити зашкварился еще больше))))))
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Наркот, фан скума, радуются победе Сити. Идиот))))))))
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Пока у Жесуха засуха, а уругвайский чудик реализует один момент из десяти. Альварез+Холанд на изи пополнили свою голевую статистику. КОРОЛИ. Всех с победой!
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Де Хрюйне пидорас ))
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Это грандиозный Манчестер Сити великого Пепа, завидуйте, сучки)))
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Кажется, понятно, кто уйдет на перерыв лидером.
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какой же позор выиграть у сранных дачников за счет левой пенки на последней минуте
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