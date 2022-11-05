МЮ хочет "существенно понизить" зарплату Де Хеа

Голкиперу Давиду Де Хеа придется пойти на серьезное понижение зарплаты, чтобы продлить свое пребывание в "Манчестер Юнайтед".

За 11 лет в "Юнайтед" Де Деа пять раз признавался лучшим игроком сезона в команде, последнюю из этих пяти наград получив лишь в мае.



Давид весьма уверенно проводит и этот сезон, заслужив похвалу главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага после победы 1:0 над "Вест Хэмом" в прошлый уикенд.



Однако контракт Де Хеа по-прежнему истекает в конце этого сезона. "Юнайтед" пока не предложил Давиду новую сделку и даже не воспользовался своей опцией по автоматическому продлению действующего соглашения на 12 месяцев.



Как сообщает Daily Mirror, загвоздка в зарплате Де Хеа — боссы клуба с "Олд Траффорд" не готовы продолжать платить 31-летнему испанцу 375,000 фунтов в неделю.



Какого рода зарплата является для "Юнайтед" приемлемой, не уточняется, однако речь идет о ее "существенном понижении". Только так Де Хеа сможет получить новый контракт.