МЮ хочет "существенно понизить" зарплату Де Хеа
Голкиперу Давиду Де Хеа придется пойти на серьезное понижение зарплаты, чтобы продлить свое пребывание в "Манчестер Юнайтед".
За 11 лет в "Юнайтед" Де Деа пять раз признавался лучшим игроком сезона в команде, последнюю из этих пяти наград получив лишь в мае.
Давид весьма уверенно проводит и этот сезон, заслужив похвалу главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага после победы 1:0 над "Вест Хэмом" в прошлый уикенд.
Однако контракт Де Хеа по-прежнему истекает в конце этого сезона. "Юнайтед" пока не предложил Давиду новую сделку и даже не воспользовался своей опцией по автоматическому продлению действующего соглашения на 12 месяцев.
Как сообщает Daily Mirror, загвоздка в зарплате Де Хеа — боссы клуба с "Олд Траффорд" не готовы продолжать платить 31-летнему испанцу 375,000 фунтов в неделю.
Какого рода зарплата является для "Юнайтед" приемлемой, не уточняется, однако речь идет о ее "существенном понижении". Только так Де Хеа сможет получить новый контракт.
05.11.2022 19:00
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