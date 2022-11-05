Конте: "Чтобы выйти на следующий уровень, тебе нужно много денег"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что сможет создать претендующую на титул Премьер-Лиги команду только с помощью больших приобретений, приведя в пример "Ливерпуль".

В воскресенье "Тоттенхэм" принимает на своем поле как раз "Ливерпуль", и в преддверии этого важного для обеих команд матча Конте позволил себе порассуждать о том, что деньги являются неотъемлемым, хотя и не единственным, компонентом успеха в Премьер-Лиге.



"Бесспорно, Клопп изменил "Ливерпуль", и клуб дал ему возможность инвестировать, потому что ты можешь сколько угодно упорно работать, не зная сна, но в конце концов тебе нужны важные игроки, тебе нужны действительно сильные игроки, если ты хочешь побеждать и достичь следующего уровня. Иначе ты должен честно признать, что у тебя другие амбиции, сосредоточившись на выращивании молодых игроков и принявшись ждать".



"Если ты хочешь выйти на следующий уровень и стать боеспособной командой, особенно в Англии, тебе нужно инвестировать. И не просто инвестировать, а инвестировать много денег. Но в то же время важно тратить деньги правильно, потому что порой ты можешь купить игроков за 50, 60, 80, 100, 120 миллионов фунтов, и это окажутся напрасно потраченные деньги, как это уже случалось в прошлом".



"Думаю, "Ливерпуль" может гордиться собой, потому что в последние пять лет они были большим, большим конкурентом "Манчестер Сити". В противном случае, без "Ливерпуля", "Манчестер Сити" мог бы доминировать таким же образом, как это делал "Ювентус" в Италии. Поэтому они должны гордиться, что достигли этого уровня, и я думаю, они значительно прибавили за эти годы с помощью больших, больших приобретений", — цитирует Конте The Telegraph.