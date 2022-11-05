Симэн считает, что потеря Кепы ослабит "Челси"

Бывший голкипер "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Симэн считает, что потеря Кепы Аррисабалаги ослабит "Челси" в дерби против "канониров".

После смены главного тренера в "Челси" Кепа утвердился первым номером команды, однако против "Брайтона" в прошлый уикенд самый дорогой голкипер в мире получил травму стопы.



Таким образом, в воскресенье против "Арсенала" ворота "синих" будет защищать Эдуар Менди, и Симэну кажется, что это только на руку "канонирам".



"В данный момент ты бы предпочел противостоять Менди, потому что он довольно долго не играл. Кепа был очень хорош, и это не подвергается сомнению. Он отметился рядом больших сейвов".



"Тем не менее, они оба являются классными голкиперами и вызываются в свои сборные", — сообщил Симэн в своем подкасте.