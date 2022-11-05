Тухель: "Моя работа в "Челси" не была закончена"

Немецкий тренер Томас Тухель заявил, что считает свое увольнение из "Челси" преждевременным.

Ударно поработав на трансферном рынке минувшим летом, спустя считанные дни после закрытия окна владелец "Челси" Тодд Бели указал Тухелю на дверь.



Тухель понимает, что такие вещи происходят с футбольными тренерами, но все равно чувствует, что у него осталось незаконченное дело на "Стэмфорд Бридж".



"Я наслаждался каждым днем в "Челси". Это закончилось слишком рано для меня. Но это не мое решение".



"Это то, на что ты подписываешься, когда берешься за работу. Будучи футбольным тренером, ты надеешься на хорошее, но иногда не все в твоих руках. Тебе остается смириться и повернуть ситуацию как можно лучше для себя".



"Да, я расстроен. И мне грустно, потому что, думаю, моя работа в "Челси" не была закончена", — сообщил Тухель The Hindu.