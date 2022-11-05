"Челси" объявил, что Чилуэлл пропустит ЧМ-2022

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл избежал операции, но все равно задержится в лазарете до февраля и, следовательно, пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, углубленное обследование Чилуэлла подтвердило худшие опасения медицинского штаба "Челси".



У Бена был подтвержден надрыв задней поверхности бедра, который он получил в концовке матча Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" в минувшую среду.



И хотя 25-летнему игроку сборной Англии не потребуется хирургическое вмешательство, реабилитация после такого рода травмы займет три месяца.



Официальное заявление "синих" подтверждает, что Чилуэлл пропустит Чемпионат Мира в Катаре, где основным левым защитником англичан теперь, вероятно, будет Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед".



Добавим, на Евро-2020 Чилуэлл тоже не сыграл ни одной минуты, будучи изолированным вместе с Мейсоном Маунтом из-за близкого контакта с заразившимся коронавирусом Билли Гилмором.