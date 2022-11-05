Лопетеги возглавил "Вулверхэмптон"
"Вулверхэмптон" объявил о назначении Хулена Лопетеги своим новым главным тренером.
"Вулверхэмптон" находился в поисках нового рулевого со 2 октября, когда попрощался с Бруну Лаже.
Лопетеги с самого начала был целью номер один "волков, которые дождались увольнения Хулена из "Севильи" и вступили в переговоры.
Однако поездка президента "Вулверхэмптона" Джеффа Ши в Испанию не увенчалась успехом, и Лопетеги отверг английский клуб, предпочтя остаться поближе к своему престарелому отцу.
С тех пор клуб с "Молинью" рассмотрел ряд прочих кандидатов, но в итоге вернулся к варианту с Хуленом, и 56-летний испанец уже не смог отказаться.
Сейчас Лопетеги, ранее в своей карьере тренировавший "Реал" и сборную Испании, получает разрешение на работу в Англии и к исполнению своих обязанностей приступит 14 ноября.
"Хулен — тренер топ-уровня, который обладает превосходным опытом работы на элитном уровне, и мы очень рады, что договорились о его переходе в "Вулверхэмптон".
"С самого начала Хулен был нашим вариантом номер один, чтобы тренировать "Вулверхэмптон", и нам не терпится увидеть его самого и его штаб", — сообщил Ши.
Добавим, дебютным матчем Лопетеги на новом месте работы станет выезд к "Эвертону" 26 декабря.
05.11.2022 14:00
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