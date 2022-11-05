Лопетеги возглавил "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" объявил о назначении Хулена Лопетеги своим новым главным тренером.

"Вулверхэмптон" находился в поисках нового рулевого со 2 октября, когда попрощался с Бруну Лаже.



Лопетеги с самого начала был целью номер один "волков, которые дождались увольнения Хулена из "Севильи" и вступили в переговоры.



Однако поездка президента "Вулверхэмптона" Джеффа Ши в Испанию не увенчалась успехом, и Лопетеги отверг английский клуб, предпочтя остаться поближе к своему престарелому отцу.



С тех пор клуб с "Молинью" рассмотрел ряд прочих кандидатов, но в итоге вернулся к варианту с Хуленом, и 56-летний испанец уже не смог отказаться.



Сейчас Лопетеги, ранее в своей карьере тренировавший "Реал" и сборную Испании, получает разрешение на работу в Англии и к исполнению своих обязанностей приступит 14 ноября.



"Хулен — тренер топ-уровня, который обладает превосходным опытом работы на элитном уровне, и мы очень рады, что договорились о его переходе в "Вулверхэмптон".



"С самого начала Хулен был нашим вариантом номер один, чтобы тренировать "Вулверхэмптон", и нам не терпится увидеть его самого и его штаб", — сообщил Ши.



Добавим, дебютным матчем Лопетеги на новом месте работы станет выезд к "Эвертону" 26 декабря.