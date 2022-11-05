Гвардиола объяснил, почему "Ливерпуль" все еще может выиграть Премьер-Лигу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему продолжает считать "Ливерпуль" претендентом на титул Премьер-Лиги.

Прямо сейчас "Ливерпуль" отстает уже на 15 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", в прошлый уикенд уступив дома "Лидсу" со счетом 1:2.



Тем не менее, Гвардиола верит в способность "красных" собраться и выдать продолжительную победную серию, как уже неоднократно случалось в прошлом.



"Кто может выиграть титул? Я бы назвал "Арсенал", я бы назвал "Манчестер Сити", я бы назвал "Челси", я бы назвал "Ньюкасл", я бы назвал "Тоттенхэм", я бы назвал "Юнайтед", а также я бы назвал "Ливерпуль". Думаю, эти команды могут побороться за титул".



"Почему "Ливерпуль"? Потому что в прошлом им — с этим же тренером и этим же составом — удавалось одержать 17-18 побед подряд. Это происходило много раз за последние годы, и почему бы им не сделать это снова?"



"Никто не знает, что будет после Чемпионата Мира, после трансферного окна. Никто не знает, в каком состоянии игроки вернутся, так что это мое предчувствие".



"Прямо сейчас "Арсенал" — кандидат номер один. Они во главе лиги, а остальные позади. Отставание невелико, поэтому посмотрим, как сложатся эти два заключительных тура, но я думаю, многие команды заслуживают быть наверху", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.