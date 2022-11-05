Конте напомнил Клоппу, кто оставил "Ливерпуль" без титула в прошлом сезоне

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте напомнил своему коллеге Юргену Клоппу, что именно его команда оставила "Ливерпуль" без титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" встретится с "Тоттенхэмом" впервые с их матча в мае, когда ничья 1:1 сыграла ключевую роль в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Тогда "шпоры" стали единственной, помимо взявшего титул "Манчестер Сити", командой, сумевшей отобрать очки у "красных" в 18 заключительных матчах сезона.



После того матча Клопп был крайне недоволен чересчур оборонительной манерой игры "Тоттенхэма", однако Конте воспринимает ту критику как комплимент.



"Если вы вспомните, он упустил титул из-за того результата. Я понимаю его разочарование. Они остались без титула из-за того результата, из-за тех двух очков".



"Но, знаете, благодаря той ничьей мы попали в Лигу Чемпионов. Это нормально, и каждый тренер должен говорить за свою команду. Для каждого тренера важно понимать лучшую стратегию для достижения результата".



"Если честно, я пересмотрел наш последний матч против "Ливерпуля", и если какая-либо команда и заслуживала победу, то это "Тоттенхэм", а не "Ливерпуль". Когда ты упустил титул, ты можешь сказать кое-что плохое насчет соперника. Я это понимаю, да и он затем извинился".



"Это не проблема для меня. Когда ты зол, порой очень сложно контролировать свои эмоции", — цитирует Конте Evening Standard.