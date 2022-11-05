Гвардиола ответил Ибрагимовичу насчет Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола саркастически ответил своему бывшему подопечному по "Барселоне" Златану Ибрагимовичу не высказывание о нападающем Эрлинге Холанде.

Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив 22 гола в 15 матчах, и на текущей неделе Ибрагимовича, который не смог сработаться с Гвардиолой, спросили, может ли Хосеп сделать Эрлинга еще лучше. Златан ответил со свойственным ему пафосом.



"Это зависит от эго Гваридолы — позволит он себе быть важнее Холанда или нет. Мне и другим он не позволил быть таким же важным", — ответил Ибрагимович Canal+.



Реакция Гвардиолы не заставила себе ждать.



"Он прав, совершенно прав. В этом клубе, этой команде мое эго превосходит любого другого человека, любого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг забивает три гола, потому что вся слава достается ему. Я так завидую! Честно, завидую!"



"Я говорю ему: "Эрлинг, больше не забивай, потому что газеты не будут говорить обо мне, а я хочу, чтобы они говорили только обо мне". Он прав, он прекрасно меня знает. Пускай напишет еще одну книгу".



"Сарказм? Нет, я прав в том, что говорю. Мое эго выше крыши", — цитирует Гвардиолу The Guardian.