Зума вновь извинился за инцидент с кошкой

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума заявил, что он очень сожалеет об инциденте с жестоким обращением со своей кошкой.

Напомним, Зума был оштрафован на две недельных зарплаты, лишился персонального спонсора, был приговорен к 180 часам общественных работ, а также Курту запретили заводить кошку в течение пяти лет.



Такое наказание Зума понес за то, что отлупил своего питомца на видео, которое снял его брат. Спустя девять месяцев 28-летний француз в очередной раз раскаялся по поводу случившегося.



"То был сложный период для меня и моей семьи. Конечно, я совершил очень плохой поступок, и я вновь извиняюсь за это. Знаю, людям было очень тяжело это видеть, и мне очень, очень жаль".



"Я очень сожалею об этом, и сейчас я вместе со своей семьей стараюсь жить дальше и смотреть в будущее. Я извлек урок, и это самое важное. Конечно, многие, многие люди поддерживали меня и помогали сохранять концентрацию на футболе, а я старался оставаться счастливым".



"Клуб был невероятен со мной, я получил нереальную поддержку от своих партнеров по команде, персонала и каждого в клубе — даже фанатов, которые помогли мне сохранять концентрацию на футболе и стараться показывать свою лучшую игру. Конечно, я безмерно им благодарен. Этот клуб — словно семья для меня", — цитирует Зума The Guardian.