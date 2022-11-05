Конте возмущен отсутствием передышки после ЧМ-2022
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал решение футбольных чиновников поставить матчи 4-го раунда Кубка Лиги сразу после окончания Чемпионата Мира в Катаре.
В этом сезоне представляющим Англию в еврокубках командам приходится играть по чрезвычайно сложному графику из-за того, что посреди кампании будет пауза на ЧМ-2022.
И во второй половине сезона легче не станет. После того, как 19 декабря будет сыгран финал Чемпионата Мира, уже 20-22 декабря состоится 4-й раунд Кубка Лиги, а 26 декабря возобновится Премьер-Лига, и Конте этим возмущен.
"Такого рода расписание является безумием. Люди много говорят о том, что нужно заботиться о благополучии игроков, но они не переживают об этом, когда игроки играют по такому расписанию. Шоу должно продолжаться, и для них это самое важное".
"Мы знали, что будет безумием поместить Чемпионат Мира посреди сезона в чемпионате и Лиге Чемпионов".
"Если честно, это странно, что в Англии начинают играть спустя три дня после финала Чемпионата Мира. Это есть только в нашей стране".
"В Италии, Франции, Испании, Португалии и других странах они дают игрокам время отдохнуть и слегка перевести дыхание".
"Я нахожу безумным, что 21 декабря, через три дня после финала, мы играем матч в Кубке Лиги. Я нахожу это безумным".
"А спустя tot три дня ты должен сыграть в Премьер-Лиге. Шоу должно продолжатьcz, и это правда, но мне это не нравится, если честно", — цитирует Конте BBC.
05.11.2022 09:00
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Последние комментарии:
Зачем тогда Тоттенхем возглавил? Знал же, что так будет и ничего не изменится
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В КЛ можно и не основой играть ..да и единицы игроков играют в финалах
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Англия в финал не попадет. С 1/4 полетит назад. Кореец отдыхает.
Ришарлисон и Эмерсон возможно задержатся, но насколько это критично.
Остальные ведущие клубы АПЛ в более-менее равных условиях.
В принципе поэтому телевизионные права за показ матчей АПЛ стоят в разы дороже чем все матчи «лиг фермеров».
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