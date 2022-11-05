Конте возмущен отсутствием передышки после ЧМ-2022

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал решение футбольных чиновников поставить матчи 4-го раунда Кубка Лиги сразу после окончания Чемпионата Мира в Катаре.

В этом сезоне представляющим Англию в еврокубках командам приходится играть по чрезвычайно сложному графику из-за того, что посреди кампании будет пауза на ЧМ-2022.



И во второй половине сезона легче не станет. После того, как 19 декабря будет сыгран финал Чемпионата Мира, уже 20-22 декабря состоится 4-й раунд Кубка Лиги, а 26 декабря возобновится Премьер-Лига, и Конте этим возмущен.



"Такого рода расписание является безумием. Люди много говорят о том, что нужно заботиться о благополучии игроков, но они не переживают об этом, когда игроки играют по такому расписанию. Шоу должно продолжаться, и для них это самое важное".



"Мы знали, что будет безумием поместить Чемпионат Мира посреди сезона в чемпионате и Лиге Чемпионов".



"Если честно, это странно, что в Англии начинают играть спустя три дня после финала Чемпионата Мира. Это есть только в нашей стране".



"В Италии, Франции, Испании, Португалии и других странах они дают игрокам время отдохнуть и слегка перевести дыхание".



"Я нахожу безумным, что 21 декабря, через три дня после финала, мы играем матч в Кубке Лиги. Я нахожу это безумным".



"А спустя tot три дня ты должен сыграть в Премьер-Лиге. Шоу должно продолжатьcz, и это правда, но мне это не нравится, если честно", — цитирует Конте BBC.