Киоун: "Жезус должен начать забивать голы"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун считает, что нападающий "канониров" Габриэль Жезус "должен начать забивать голы".

Жезус прекрасно вписался в команду Микеля Артеты после своего перехода из "Манчестер Сити" минувшим летом, однако сейчас Габриэль переживает не лучший период, несмотря на общие успехи "Арсенала".



Дело в том, что Жезус не забивает с дерби против "Тоттенхэма" 1 октября. Не удалось Габриэлю отличиться и против "Цюриха" в Лиге Европы в минувший четверг.



Киоун считает, что Жезус все равно приносит пользу команде. Тем не менее, Мартин хочет получать голы от 25-летнего бразильца как от нападающего.



"Думаю, он великолепный лидер и пример для подражания в клубе. Нельзя не обратить внимание, что он вышел играть центрального нападающего, хотя большинству остальных игроков тренер постарался дать передышку перед "Челси".



"Никто не должен ставить под сомнение его самоотдачу, потому что он выкладывается на 100 процентов. Он думает о команде, но он должен начать забивать голы".



"Тем не менее, в данный момент "Арсенал" побеждает, и, возможно, ему удастся забить свой гол на выходных", — сообщил Киоун BT Sport.