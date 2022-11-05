МЮ готов вернуться за Фелишем в январе

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к нападающему "Атлетико" Жоау Фелишу в преддверии зимнего трансферного окна.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел укрепить линию нападения еще минувшим летом, но в итоге остался лишь с Криштиану Роналду, Антони Мартиалем и Маркусом Рэшфордом.



И хотя Рэшфорд демонстрирует определенные успехи в последние недели, на его счету только четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиге. Роналду и Рэшфорд дали команде и того меньше.



Приглашение нападающего остается одним из приоритетов для Тен Хага, и Cadena SER утверждает, что в январе "красные дьяволы" будут готовы вернуться за Фелишем, которым интересовались еще в летнее окно и были готовы тогда выложить 109 миллионов фунтов.



Этот сезон складывается неважно и для "Атлетико", который провалился в Лиге Чемпионов, и для самого Фелиша, который забил лишь два гола в Ла Лиге, поэтому на сей раз предложение "Юнайтед" будет скромнее.