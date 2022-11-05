15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 5 ноября, пятью поединками стартует 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — БОРНМУТ 18:00 Онлайн-трансляция



Победой 1:2 в гостях у "Ливерпуля" в прошлый уикенд "Лидс" прервал серию из четырех поражений кряду, выиграв впервые за девять матчей Премьер-Лиги. "Борнмут" потерпел три поражения подряд, хотя до этого не проигрывал на протяжении шести поединков. Прежде эти команды еще никогда не встречались в высшем дивизионе, но "белые" выиграли все семь последних домашних встреч с "вишенкам" в чемпионате.



Из-за травмы стопы вингер Луис Синистерра снова сыграет за "Лидс" уже после Чемпионата Мира. Также отсутствуют Стюарт Даллас и Адам Форшоу.



Голкипер "Борнмута" Нето пропустит несколько недель с повреждением задней поверхности бедра. Ллойд Келли и Дэвид Брукс пока не готовы вернуться.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" одержал 14 домашних побед кряду с учетом всех соревнований, и это лучшая серия клуба с ноября 1920 по август 1921, когда их было 16. "Фулхэм" не знает поражений четыре матча Премьер-Лиги подряд (2 победы, 2 ничьи). "Горожане" выиграли все 12 последних встреч с "дачниками" во всех турнирах — с домашнего поражения 1:3 в апреле 2009.



Пропустивший два последних матча с травмой стопы нападающий "Сити" Эрлинг Холанд возобновил полноценные тренировки. Также попрвился Мануэль Аканджи.



"Фулхэм" надолго потерял вингера Неескенса Кебано, который надорвал ахилл на тренировке. Бобби Декордова-Рид дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Левен Курзава залечил икроножную мышцу.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БРЕНТФОРД 18:00



"Ноттингем Форест" открывал счет в пяти из шести домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Брентфорд" не выиграл ни одного из шести выездных поединков чемпионата в этой кампании (3 ничьи, 3 поражения). "Пчелы" одержали пять побед в семи последних матчах чемпионата в гостях у "лесников".



Защитник "Форест" Жулиан Бьянкон уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы крестообразных связок колена. Харри Тоффоло и Мусса Ниакате вернутся не раньше Boxing Day. Омар Ричард почти восстановился после перелома ноги.



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни дисквалифицирован. Должны вернуться из лазарета Матиас Йенсен и Кристиан Нергор.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 18:00



В 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" забил только шесть голов — меньше всех в дивизионе. "Брайтон" потерпел уже три выездных поражения в этой кампании — на одно меньше, чем за всю прошлую. В рамках высшего дивизиона "чайки" побеждали "волков" восемь раз — больше, чем какую-либо другую команду.



Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста приступает к трехматчевой дисквалификации.



Нападающий "Брайтона" Данни Уэлбек оправился после болезни. Может вернуться и Йоэл Велтман, решивший свои проблемы с икроножной мышцей.



ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 20:30 Онлайн-трансляция



"Эвертону" удавалось сохранить свои ворота на замке в трех из четырех последних домашних матчей Премьер-Лиги. "Лестер" пропустил только три гола в шести последних поединках чемпионата, тогда как в семи первых — аж 22. "Ириски" не потерпели ни одного поражения в пяти последних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи).



Защитники "Эвертона" Йерри Мина и Бен Годфри, получившие травмы в первом матче сезона, возобновили полноценные тренировки, но едва ли сыграют в субботу.



Капитан "Лестера" Джонни Эванс возвращается после четырех недель отсутствия с травмой икроножной мышцы. Рикарду Перейра все еще восстанавливается после надрыва ахилла.