Дель Пьеро не верит, что Конте вернется в "Ювентус"

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро заявил, что не верит в возвращение главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте в Турин.

Конте до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Тоттенхэмом". Этот факт вкупе с неважными результатами "Ювентуса" подогревают спекуляции насчет возвращения Антонио в итальянский гранд, где они три раза подряд выигрывал титул Серии А.



Дель Пьеро не удивлен этими спекуляциями, но не верит, что Конте оставит свою работу в лондонском клубе.



"Думаю, сейчас каждый об этом говорит, потому что Конте был так успешен в "Юве", потому что фанаты любят его и потому что у "Юве" есть некоторые проблемы, но я не думаю, что в данный момент ведутся какие-либо переговоры".



"Это моя личная точка точка зрения, я так думаю, но мне ничего не известно, если честно".



"Думаю, сейчас Антонио очень сосредоточен на том, что он делает в "Тоттенхэме". Они вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов, и это большое достижение".



"В прошлом году он принял команду на девятом месте, и ему удалось улучшить ее. Он начал процесс, который все еще продолжается, и ему нужное многое сделать там. Думаю, он максимально сосредоточен на "Тоттенхэме".



"Мы продолжаем следить за всеми итальянцами, которые трудятся за пределами Италии, вроде него и Анчелотти, и я думаю, всем итальянцам интересно, сможет ли он завоевать трофей с "Тоттенхэмом".



"Я имею ввиду, что "Тоттенхэм" — отличный клуб в Англии, но им так давно не хватает трофея, поэтому каждому интересно, сможет ли он со своей командой прервать эту серию", — цитирует Дель Пьеро Evening Standard.