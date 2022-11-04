Эмери хочет завоевать трофей и попасть в еврокубки с "Виллой"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери назвал две цели, которые он надеется достичь с бирмингемской командой.

Заступив на место уволенного Стивена Джеррарда, Эмери дебютирует на тренерском мостике "Виллы" в домашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.



"Вилла" уже 26 лет не знает трофеев, однако экс-наставник "Арсенала" надеется прервать эту серию, а также мечтает о попадании в еврокубки.



"Моя мечта — завоевать трофей с "Астон Виллой". В этом мой личный вызов в начале работы здесь".



"Моей второй целью может быть попадание с "Астон Виллой" в Европу. Но сейчас мы должны думать только о ближайшем матче, потому что наше положение в таблице оставляет желать лучшего".



"Я хочу создать нечто новое. Нам нужно время, но в футболе у тебя не бывает много времени".



"Я хочу остаться здесь надолго. У нас с клубом одинаковые идеи — мы хотим быть амбициозными и прибавить как можно скорее".



"Я рад быть здесь. Я решил взяться за эту работу, потому что это отличный проект, и наши амбиции заключаются в том, чтобы вместе двигаться шаг за шагом. Я хочу прогрессировать и помогать, используя свой опыт", — цитирует Эмери Sky Sports.