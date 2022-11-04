FA подает апелляцию, настаивая на дисквалификации Клоппа
FA подала апелляцию по поводу решения не наказывать дисквалификацией главного тренера Юргена Клоппа за удаление в матче против "Манчестер Сити".
Напомним, независимая комиссия FA признала Клоппа виновным в неподобающем поведении и приговорила к штрафу в 30,000 фунтов.
Такому наказанию Юрген был подвергнут за свою атаку на лайнсмена, защищая которого, рефери в поле предъявил немецкому тренеру красную карточку.
Изучив письменные причины решения своей независимой комиссии, Ассоциация не согласились с выводами и воспользовалась своим правом на апелляцию. Теперь дело будет отправлено на пересмотр, сообщает The Telegraph.
04.11.2022 21:00
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По фото видно что клоппяра больная! От бешенства пропишите этому челу...
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мало занес. или не тем.
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клоп на глазах у всего стадиона кидался на ширинку рефери... дисквалифицировать нужно гомосека офигевшего, какие тут могут быть разговоры...
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