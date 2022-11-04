FA подает апелляцию, настаивая на дисквалификации Клоппа

Юрген Клопп FA подала апелляцию по поводу решения не наказывать дисквалификацией главного тренера Юргена Клоппа за удаление в матче против "Манчестер Сити".

Напомним, независимая комиссия FA признала Клоппа виновным в неподобающем поведении и приговорила к штрафу в 30,000 фунтов.

Такому наказанию Юрген был подвергнут за свою атаку на лайнсмена, защищая которого, рефери в поле предъявил немецкому тренеру красную карточку.

Изучив письменные причины решения своей независимой комиссии, Ассоциация не согласились с выводами и воспользовалась своим правом на апелляцию. Теперь дело будет отправлено на пересмотр, сообщает The Telegraph.


Метки FA, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 298

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 04.11.2022 21:23 # chelsiukpro
    По фото видно что клоппяра больная! От бешенства пропишите этому челу...

    (ответить)

  2. ruchinski 04.11.2022 21:17 # ruchinski
    мало занес. или не тем.

    (ответить)

  3. true-manc 04.11.2022 21:14 # true-manc
    клоп на глазах у всего стадиона кидался на ширинку рефери... дисквалифицировать нужно гомосека офигевшего, какие тут могут быть разговоры...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: