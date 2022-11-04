Клопп: "Нуньес делает большие шаги"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Дарвин Нуньнес делает "большие шаги".

Необходимость в адаптации и глупая красная карточка против "Кристал Пэлас" испортили начало этого сезона для Нуньеса, купленного у "Бенфики" за 85 миллионов фунтов.



Однако сейчас Дарвин освоился на новом месте и посреди недели против "Наполи" забил свой пятый гол в семи последних матчах.



Клопп очень доволен тем, как Нуньес проявил себя в этом матче Лиги Чемпионов, появившись на замену, но все равно ожидает от Дарвина большего.



"Он делает большие шаги — и у него есть пространство, чтобы стать еще лучше, потому что этот парень невероятно хорош. Вы сразу могли увидеть, что от него исходит реальная угроза в штрафной, он участвовал во многих комбинациях".



"Кроме того, он упустил несколько моментов — представьте себе, если бы он их реализовал. Он участвовал практически во всем. Он всегда готов принять пас или прострел".



"Он вышел на замену, сыграл не так уж долго, но поучаствовал в обоих голах. Это хорошо, это большие шаги", — цитирует Клоппа The Independent.