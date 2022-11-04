"Лидсу" придется заплатить 18.4 млн. фунтов за Огюстена

"Лидсу" придется заплатить 21 миллион евро (18.4 млн. фунтов) "РБ Лейпциг" за французского нападающего Жан-Кевина Огюстена, который провел в английском клубе всего полсезона.

Огюстен присоединился к "Лидсу" из "РБ Лейпциг" в январе 2020 на правах аренды с обязательством по выкупу, если "белые" выйдут в Премьер-Лигу.



По итогам сезона 2019/20 "Лидс" действительно повысился в классе из Чемпионшипа, но при этом не стал выкупать Жан-Кевина, который из-за проблем и плохой формы отметился лишь тремя появлениями на замену, суммарно сыграв 48 минут.



То свое решение "Лидс" обосновал форс-мажором в виде пандемии коронавируса, прервавшей сезон. "РБ Лейпциг" с этим не согласился и подал жалобу в ФИФА.



После того, как ФИФА обязала "Лидс" выплатить компенсацию за Огюстена, "белые" обратились в Спортивный арбитражный суд, но сейчас и эта инстанция заняла сторону "РБ Лейпциг", сообщает BBC.



Добавим, в данный момент 25-летний Огюстен выступает в Швейцарии за "Базель".