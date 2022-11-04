"Атлетико" заинтересован в Гюндогане

"Атлетико" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Манчестер Сити" Илкае Гюндогане.

Сейчас у Гюндогана уже идет заключительный год по контракту, и с января Илкай сможет свободно разговаривать с клубами из-за рубежа.



Гюндоган не испытывает недостатка в заинтересованных клубах. Свои намерения в отношении Илкая, который на старте сезона был назван капитаном "Сити", уже обозначили "Бавария" и "Галатасарай".



Как утверждает The Sun, теперь свой интерес к игроку сборной Германии, которому в этом месяце исполняется 32, проявил и "Атлетико".



"Атлетико" с треском провалился в Лиге Чемпионов и теперь собирается устроить перестройку команды, а подписание свободным агентом Гюндогана, чья супруга недавно пожаловалась на ужасную еду в Англии, стало бы большой удачей для клуба из Мадрида.