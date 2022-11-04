"Атлетико" заинтересован в Гюндогане

Илкай Гюндоган "Атлетико" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Манчестер Сити" Илкае Гюндогане.

Сейчас у Гюндогана уже идет заключительный год по контракту, и с января Илкай сможет свободно разговаривать с клубами из-за рубежа.

Гюндоган не испытывает недостатка в заинтересованных клубах. Свои намерения в отношении Илкая, который на старте сезона был назван капитаном "Сити", уже обозначили "Бавария" и "Галатасарай".

Как утверждает The Sun, теперь свой интерес к игроку сборной Германии, которому в этом месяце исполняется 32, проявил и "Атлетико".

"Атлетико" с треском провалился в Лиге Чемпионов и теперь собирается устроить перестройку команды, а подписание свободным агентом Гюндогана, чья супруга недавно пожаловалась на ужасную еду в Англии, стало бы большой удачей для клуба из Мадрида.


Метки Атлетико, Гюндоган, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 16:00

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