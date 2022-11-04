Джеймс попросит Саутгейта взять его в Катар

Защитник "Челси" Рис Джеймс попросит главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта взять его на Чемпионат Мира в Катаре, несмотря на травму.

Напомним, 22-летний Джеймс получил травму колена в выездном матче Лиги Чемпионов против "Милана" в октябре. Это повреждение потребовало операции.



Изначально Джеймсу отводили восемь недель на восстановление, причем первую половину этого срока колена Риса должно быть обездвижено, что исключает серьезные физически нагрузки.



По информации Evening Standard, восстановление Джеймса проходит с небольшим опережением графика, и Рис уже сообщил друзьям, что уверен в своей поездке в Катар.



То же самое Джеймс скажет Саутгейту. Рис готов пообещать своему наставнику по сборной, что сможет принять участие на ЧМ-2022, даже если пропустит старт турнира.



Добавим, Джеймс делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй. На этой неделе Рис улетел в Дубай с членом медицинского штаба "Челси". Преимущественно защитник работает в тренажерном зале и бассейне, а FA регулярно получает отчеты о его состоянии здоровья.