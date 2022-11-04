"Барселона" и "Ювентус" хотят Заху

Уилфрид Заха "Барселона" и "Ювентус" заинтересованы в приглашении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Заха до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, и на "Селхерст Парк" все сильнее опасения насчет того, что Уилфрид задумал покинуть клуб свободным агентом.

С наступлением января Заха сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и как раз этого момента ожидают "Барселона" и "Ювентус", сообщает Evening Standard.

Оба европейских гранда переживают не лучшие времена, и возможность бесплатно заполучить 29-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, сделавшего себе имя в Премьер-Лиге, выглядит для них заманчиво.

Самому же Захе, который ранее в своей карьере не сумел заиграть в Лиге Чемпионов, "Барселона" и "Ювентус" могут быть привлекательны своим престижем и возможностью выигрывать трофеи.


Метки Барселона, Заха, Кристал Пэлас, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 14:00

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  1. suddenly 04.11.2022 14:03 # suddenly
    "Барселона" и "Ювентус" могут быть привлекательны своим престижем и возможностью выигрывать трофеи.

    И какие трофеи они могут выигрывать?

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  2. narcot 04.11.2022 14:01 # narcot
    до чего же бывшие топы опустились, что хотят жопу этого бегунка

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