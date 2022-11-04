"Барселона" и "Ювентус" хотят Заху
"Барселона" и "Ювентус" заинтересованы в приглашении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.
Заха до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, и на "Селхерст Парк" все сильнее опасения насчет того, что Уилфрид задумал покинуть клуб свободным агентом.
С наступлением января Заха сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и как раз этого момента ожидают "Барселона" и "Ювентус", сообщает Evening Standard.
Оба европейских гранда переживают не лучшие времена, и возможность бесплатно заполучить 29-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, сделавшего себе имя в Премьер-Лиге, выглядит для них заманчиво.
Самому же Захе, который ранее в своей карьере не сумел заиграть в Лиге Чемпионов, "Барселона" и "Ювентус" могут быть привлекательны своим престижем и возможностью выигрывать трофеи.
04.11.2022 14:00
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"Барселона" и "Ювентус" могут быть привлекательны своим престижем и возможностью выигрывать трофеи.
И какие трофеи они могут выигрывать?
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до чего же бывшие топы опустились, что хотят жопу этого бегунка
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