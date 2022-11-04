"Барселона" и "Ювентус" хотят Заху

"Барселона" и "Ювентус" заинтересованы в приглашении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Заха до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, и на "Селхерст Парк" все сильнее опасения насчет того, что Уилфрид задумал покинуть клуб свободным агентом.



С наступлением января Заха сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и как раз этого момента ожидают "Барселона" и "Ювентус", сообщает Evening Standard.



Оба европейских гранда переживают не лучшие времена, и возможность бесплатно заполучить 29-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, сделавшего себе имя в Премьер-Лиге, выглядит для них заманчиво.



Самому же Захе, который ранее в своей карьере не сумел заиграть в Лиге Чемпионов, "Барселона" и "Ювентус" могут быть привлекательны своим престижем и возможностью выигрывать трофеи.