Тен Хаг объяснил, почему отправил Магуайра играть нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил свое решение отправить защитника Харри Магуайра играть нападающего в концовке матча Лиги Европы против "Реал Сосьедад".

Накануне "Юнайтед" одержал победу 0:1 в Сан-Себастьяне, но этого оказалось недостаточно, чтобы занять первое место в группе.



"Красные дьяволы" до последнего искали второй гол, а вышедший на замену в концовке Магуайр даже отправился играть нападающего, и Тен Хаг не видит в этом ничего зазорного.



"Нам требовался гол, и мы стали играть соответствующим образом".



"В лице Криштиану (Роналду) и Харри Магуайра ты обладаешь двумя игроками, которые хорошо играют головой. Мы пытались более прямолинейным образом доставлять мяч в чужую штрафную, и я думаю, несколько раз у нас получилось", — цитирует Тен Хага Evening Standard.