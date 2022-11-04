Уилсон считает, что "Ливерпуль" ошибся с продажей Мане

Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон считает, что "Ливерпуль" совершил ошибку, продав Садио Мане минувшим летом.

Отыграв шесть сезонов за "Ливерпуль", минувшим летом Мане ушел в "Баварию" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.



С тех пор "красные" выглядят совсем другой командой, и Уилсон не думает, что это совпадение.



"Если кого-нибудь и продавать из их тройки нападения, то точно не его. Когда играешь против "Ливерпуля", то он тот, кто способен уничтожить тебя в одиночку. Наверное, в данную минуту он является их недостающим элементом".



"Возможно, это не совсем оправдало ожидания Клоппа, когда он заменил Мане на Нуньеса. Думаю, перерыв (на Чемпионат Мира) поможет "Ливерпулю" перезарядить батареи. Они будут в топ-4 или около, давай на чистоту — этот спад не продлится долго. "Манчестер Юнайтед" был в зоне вылета четыре-пять недель назад, а теперь ори внезапно в топ-6", — цитирует Уилсона Liverpool Echo.