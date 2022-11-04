"Лестер" все еще надеется заключить новый контракт с Тилемансом

"Лестер" все еще надеется заключить новый контракт со своим полузащитником Юри Тилемансом.

Как известно, действующий контракт Тилеманса истекает в конце этого сезона. "Лестер" еще более года назад предложил Юри новую сделку, но до сих пор не получил ответа.



Тилеманса связывали с уходом из "Лестера" еще минувшим летом, однако тогда "лисы" его сохранили и надеются сделать это снова в зимнее трансферное окно.



Как утверждает Daily Mail, "Лестер" не собирается продавать Тилеманса в январе и сохраняет надежду на новую сделку, несмотря на то, что это сопряжено с риском лишиться 25-летнего бельгийца в конце сезона безо всякой компенсации.