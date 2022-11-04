"Лестер" все еще надеется заключить новый контракт с Тилемансом

Юри Тилеманс "Лестер" все еще надеется заключить новый контракт со своим полузащитником Юри Тилемансом.

Как известно, действующий контракт Тилеманса истекает в конце этого сезона. "Лестер" еще более года назад предложил Юри новую сделку, но до сих пор не получил ответа.

Тилеманса связывали с уходом из "Лестера" еще минувшим летом, однако тогда "лисы" его сохранили и надеются сделать это снова в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Daily Mail, "Лестер" не собирается продавать Тилеманса в январе и сохраняет надежду на новую сделку, несмотря на то, что это сопряжено с риском лишиться 25-летнего бельгийца в конце сезона безо всякой компенсации.


Метки контракты, Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 08:00

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