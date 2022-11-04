Ван Дейк назвал Жиру своим самым тяжелым соперником

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал экс-нападающего "Челси" и "Арсенала" Оливье Жиру своим самым тяжелым соперником в футболе.

В период своих выступлений за два лондонских клуба Жиру забил 90 голов в рамках Премьер-Лиги. Также Ван Дейку доводилось пересекаться с Оливье на уровне сборных.



Ван Дейк признает, что его всегда восхищало умение французского нападающего, ныне представляющего "Милан", уходить от опеки и забивать голы.



"Я всегда чувствовал, что контролирую его, но каким-то образом ему всегда удавалось забивать против нас. Будь то "Арсенал", "Челси" или сборная Франции, он всегда забивал".



"В сезоне 2019/20, когда мы выиграли Премьер-Лигу, мы победили "Челси" со счетом 5:3. Мы вели 3:0, и он забил нелогичный гол. Я подумал про себя: "Мы комфортно выигрываем, но ему все равно удается забить, противостоя мне".



"Он тот парень, который забивает, играя против меня, и это делает его таким надоедливым", — сообщил Ван Дейк ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.