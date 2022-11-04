"Арсенал" обдумывает приобретение Данило

"Арсенал" обдумывает приобретение полузащитника "Палмейраса" Данило в зимнее трансферное окно.

На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" сделал два предложения о покупке Дугласа Луиса, однако "Астон Вилла" оба раза ответила отказом.



Ранее ожидалось, что "канониры" вернутся за Луисом в январе, однако с тех пор Дуглас заключил с "Виллой" новый долгосрочный контракт.



По информации Daily Express, как раз в качестве альтернативы Луиса "Арсенал" и рассматривает его соотечественника Данило, который тоже выступает на позиции опорного полузащитника.



В этом сезоне 21-летний Данило сыграл 30 матчей за "Палмейрас" в бразильском первенстве и сейчас находится на пороге завоевания чемпионского титула.