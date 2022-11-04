"Вест Хэм" выиграл все шесть матчей на групповом этапе Лиги Конференций
"Вест Хэм" преодолел групповой этап Лиги Конференций со 100-процентным результатом — шесть побед из шести возможных.
Досрочно обеспечив себе первое место в группе, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес позволил себе ряд перестановок в составе на матч против ФКСБ, оказав доверие молодежи и резервистам.
Несмотря на это, "Вест Хэм" уверенно победил в Бухаресте. Главным героем матча стал полузащитник Пабло Форнальс, оформивший дубль.
Между двумя точными ударами Форнальса расположился гол 18-летнего дебютанта "молотобойцев" Дивина Мубамы, правда, его затем переписали на автогол защитника ФКСБ.
ФКСБ (Румыния) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Форнальс 40, 65, Дава 56 (авт).
"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Эшби 67), Джонсон (Кейси 77), Агерд, Огбонна, Скарлес, Лансини, Ковентри, Даунс (Аппиа-Форсон 68), Форнальс (Поттс 67), Мубама (Саймон-Сойер 77).
04.11.2022 01:05
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