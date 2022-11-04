"Вест Хэм" выиграл все шесть матчей на групповом этапе Лиги Конференций

"Вест Хэм" преодолел групповой этап Лиги Конференций со 100-процентным результатом — шесть побед из шести возможных.

Досрочно обеспечив себе первое место в группе, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес позволил себе ряд перестановок в составе на матч против ФКСБ, оказав доверие молодежи и резервистам.



Несмотря на это, "Вест Хэм" уверенно победил в Бухаресте. Главным героем матча стал полузащитник Пабло Форнальс, оформивший дубль.



Между двумя точными ударами Форнальса расположился гол 18-летнего дебютанта "молотобойцев" Дивина Мубамы, правда, его затем переписали на автогол защитника ФКСБ.



ФКСБ (Румыния) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Форнальс 40, 65, Дава 56 (авт).



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Эшби 67), Джонсон (Кейси 77), Агерд, Огбонна, Скарлес, Лансини, Ковентри, Даунс (Аппиа-Форсон 68), Форнальс (Поттс 67), Мубама (Саймон-Сойер 77).