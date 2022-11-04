Тен Хаг намекнул на приобретения в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал понять, что рассчитывает на приобретения в зимнее трансферное окно.

В последнее недели ходят противоречивые слухи о планах "Юнайтед" на январь. Некоторые медиа считают, что "красные дьяволы" не собираются покупать, особенно после столь крупных трат минувшим летом.



Однако после победного матча Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (0:1), в котором Тен Хаг был вынужден использовать в нападении защитника Харри Магуайра, Эрик дал ясно понять о своих ожиданиях насчет зимнего окна.



"Нам нужны варианты. У нас есть проблемы из-за травм. Антони недоступен, Антони Мартиаль недоступен, Джейдон Санчо недоступен. Поэтому нам не хватает глубины состава", — сообщил Тен Хаг BT Sport.