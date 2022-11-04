Тен Хаг намекнул на приобретения в январе

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал понять, что рассчитывает на приобретения в зимнее трансферное окно.

В последнее недели ходят противоречивые слухи о планах "Юнайтед" на январь. Некоторые медиа считают, что "красные дьяволы" не собираются покупать, особенно после столь крупных трат минувшим летом.

Однако после победного матча Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (0:1), в котором Тен Хаг был вынужден использовать в нападении защитника Харри Магуайра, Эрик дал ясно понять о своих ожиданиях насчет зимнего окна.

"Нам нужны варианты. У нас есть проблемы из-за травм. Антони недоступен, Антони Мартиаль недоступен, Джейдон Санчо недоступен. Поэтому нам не хватает глубины состава", — сообщил Тен Хаг BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 00:05

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  1. mancunia-planet 04.11.2022 00:22 # mancunia-planet
    Прям намекнул пздц

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  2. brown-ale 04.11.2022 00:12 # brown-ale
    Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное, а Роналду никому не интересен.

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