Тен Хаг намекнул на приобретения в январе
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал понять, что рассчитывает на приобретения в зимнее трансферное окно.
В последнее недели ходят противоречивые слухи о планах "Юнайтед" на январь. Некоторые медиа считают, что "красные дьяволы" не собираются покупать, особенно после столь крупных трат минувшим летом.
Однако после победного матча Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (0:1), в котором Тен Хаг был вынужден использовать в нападении защитника Харри Магуайра, Эрик дал ясно понять о своих ожиданиях насчет зимнего окна.
"Нам нужны варианты. У нас есть проблемы из-за травм. Антони недоступен, Антони Мартиаль недоступен, Джейдон Санчо недоступен. Поэтому нам не хватает глубины состава", — сообщил Тен Хаг BT Sport.
04.11.2022 00:05
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Прям намекнул пздц
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Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное, а Роналду никому не интересен.
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