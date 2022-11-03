"Ливерпуль" начнет переговоры с Фирмино о новом контракте

"Ливерпуль" готов начать переговоры со своим нападающим Роберто Фирмино о новом контракте.

Фирмино является одним из немногих игроков "Ливерпуля", которые прибавили в этом сезоне. 31-летний бразилец практически переживает вторую молодость, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.



Как утверждает Football Insider, Фирмино сделал достаточно, чтобы продлить свой истекающий в конце сезона контракт. Главный тренер "красных" Юрген Клопп не намерен терять ветерана.



"Красные" планируют сесть за стол переговоров с представителями Роберто во время предстоящего перерыва на Чемпионат Мира в Катаре.



Правда, чтобы задержаться в "Ливерпуле", Фирмино, вероятно, придется пойти на понижение своей текущей зарплаты в 180,000 фунтов в неделю.