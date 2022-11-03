МЮ победил "Реал Сосьедад", но остался вторым в Группе E
"Манчестер Юнайтед" одержал победу 0:1 в гостях у "Реал Сосьедад" благодаря голу 18-летнего Алехандро Гарначо, но этого оказалось недостаточно, чтобы занять первое место в Группе E Лиги Европы.
"Красным дьяволам" удалось открыть счет уже на 17-й минуте. Получив передачу из глубины от Криштиану Роналду, Алехандро Гарнчачо ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил над присевшим голкипером — 0:1.
Затем игра затихла и взбодрилась и незадолго до перерыва, когда Роналду обокрал защитника и попытался перебросить мяч через голкипера, но снаряд опустился на сетку сверху.
Перед уходом в раздевалку "Реал Сосьедад" ответил убойным моментом, однако голкипер гостей Давид Де Хеа совершил два блестящих спасения подряд.
Чтобы занять первое место в группе, "Юнайтед" требовалось забить еще один гол, однако хозяева оказывали активное сопротивление, а в концовке матча стали откровенно тянуть время.
Во втором тайме у "дьяволов" просто не было реальных голевых моментов, несмотря на то, что в концовке Эрик Тен Хаг даже перевел в нападение Харри Магуайра. Счет уже не изменился.
"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:1)
Гол: Гарначо 17.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Мартинес, Линделеф (Мактоминей 58), Далот, Эриксен (Френд 82), Каземиро, Гарначо (Магуайр 82), Ван де Бек (Рэшфорд 58), Фернандеш, Роналду.
03.11.2022 22:45
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Последние комментарии:
Ван Дебик никакущий, слить, ну или также пару раз за сезон выпустить условно можно. Рэш вышел и как бэ не вышел. Ну и голешник от Гарначо, молодец пацан теперь у Санчо появляется конкурент ппц конечно)
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Зато победили. Пофиг кто будет по жребию, но желательно не Аякс.
Мартинес как всегда лучший, охуенный защ и характер что нужно. Все кто смеялся над его трансфером сосут чупучупсу лохи блеать. Не хуже и Далот, стал мегатопом, пздц как изменился в лучшую сторону.
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Не пересану говорить, что получать удовольствие от просмотра того, как 22 сексуальных спортивных потных молодых парня бегают друг за другом в надежде засадить как следуют друг другу, наурал не может.
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А вы заметили, что как я сделал каминг-аут, так сразу градус гомофобии упал на фапле?
Даже малышь такер теперь может спокойно говорить это(казалось бы для каждого снгшника ужасное и неприемлемое) слово из трех букв.
Эх, настроение супер)
Даже Эндрю мне его не сможет испортить!
(ответить)
С барсой в след этапе бы,норм матч будет
(ответить)
Победа есть победа,ебнем барсу,аякс или кто там на подходе будет,похуй.
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03.11.2022 22:43 # удалить
v-0987654321
03.11.2022 18:17 # удалить
v-0987654321
Короли FAPL a
#takernotagiver
#great-alexander
#dexter
#bushwacka
#hunter022
#v-098
#largo-winch
Они собирают так аж пуканы разрываются у местных лохов хахахаха
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03.11.2022 18:49 #
narcot
пора админам прикруть она гель на фупель, чтоб не воняло, когда ты тут появляешься
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03.11.2022 19:03 #
thegodfather
ага да, правда, пи3дец он ВОНЬ ,фу 6ля воняет от него
Источник: http://fapl.ru/posts/96557/?c=1
Местные ЛОХи сразу же объявились под ветку
Два моих далбайоба орююююююю
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прикольно в конце тен хаг выпустил макваера в нападении)
Получилось комично)
Хотя на самом деле рабочая стратегия, странно, что такое не используют. Надеюсь, Клопп смотрел матч, можно ВанДика вперед двинуть в каком-нибудь матче, будет интересно)
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Привет
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Испанские команды это эталон нытья и затягивания времени!
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ахах, ЛОХи
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