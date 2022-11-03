МЮ победил "Реал Сосьедад", но остался вторым в Группе E

"Манчестер Юнайтед" одержал победу 0:1 в гостях у "Реал Сосьедад" благодаря голу 18-летнего Алехандро Гарначо, но этого оказалось недостаточно, чтобы занять первое место в Группе E Лиги Европы.

"Красным дьяволам" удалось открыть счет уже на 17-й минуте. Получив передачу из глубины от Криштиану Роналду, Алехандро Гарнчачо ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил над присевшим голкипером — 0:1.



Затем игра затихла и взбодрилась и незадолго до перерыва, когда Роналду обокрал защитника и попытался перебросить мяч через голкипера, но снаряд опустился на сетку сверху.



Перед уходом в раздевалку "Реал Сосьедад" ответил убойным моментом, однако голкипер гостей Давид Де Хеа совершил два блестящих спасения подряд.



Чтобы занять первое место в группе, "Юнайтед" требовалось забить еще один гол, однако хозяева оказывали активное сопротивление, а в концовке матча стали откровенно тянуть время.



Во втором тайме у "дьяволов" просто не было реальных голевых моментов, несмотря на то, что в концовке Эрик Тен Хаг даже перевел в нападение Харри Магуайра. Счет уже не изменился.



"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:1)



Гол: Гарначо 17.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Мартинес, Линделеф (Мактоминей 58), Далот, Эриксен (Френд 82), Каземиро, Гарначо (Магуайр 82), Ван де Бек (Рэшфорд 58), Фернандеш, Роналду.