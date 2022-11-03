МЮ победил "Реал Сосьедад", но остался вторым в Группе E

Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" одержал победу 0:1 в гостях у "Реал Сосьедад" благодаря голу 18-летнего Алехандро Гарначо, но этого оказалось недостаточно, чтобы занять первое место в Группе E Лиги Европы.

"Красным дьяволам" удалось открыть счет уже на 17-й минуте. Получив передачу из глубины от Криштиану Роналду, Алехандро Гарнчачо ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил над присевшим голкипером — 0:1.

Затем игра затихла и взбодрилась и незадолго до перерыва, когда Роналду обокрал защитника и попытался перебросить мяч через голкипера, но снаряд опустился на сетку сверху.

Перед уходом в раздевалку "Реал Сосьедад" ответил убойным моментом, однако голкипер гостей Давид Де Хеа совершил два блестящих спасения подряд.

Чтобы занять первое место в группе, "Юнайтед" требовалось забить еще один гол, однако хозяева оказывали активное сопротивление, а в концовке матча стали откровенно тянуть время.

Во втором тайме у "дьяволов" просто не было реальных голевых моментов, несмотря на то, что в концовке Эрик Тен Хаг даже перевел в нападение Харри Магуайра. Счет уже не изменился.

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Гарначо 17.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Мартинес, Линделеф (Мактоминей 58), Далот, Эриксен (Френд 82), Каземиро, Гарначо (Магуайр 82), Ван де Бек (Рэшфорд 58), Фернандеш, Роналду.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2022 22:45

Количество просмотров Просмотров: 992

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 03.11.2022 23:40 # mancunia-planet
    Ван Дебик никакущий, слить, ну или также пару раз за сезон выпустить условно можно. Рэш вышел и как бэ не вышел. Ну и голешник от Гарначо, молодец пацан теперь у Санчо появляется конкурент ппц конечно)

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  2. mancunia-planet 03.11.2022 23:33 # mancunia-planet
    Зато победили. Пофиг кто будет по жребию, но желательно не Аякс.
    Мартинес как всегда лучший, охуенный защ и характер что нужно. Все кто смеялся над его трансфером сосут чупучупсу лохи блеать. Не хуже и Далот, стал мегатопом, пздц как изменился в лучшую сторону.

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  3. kellborn 03.11.2022 23:30 # kellborn
    Не пересану говорить, что получать удовольствие от просмотра того, как 22 сексуальных спортивных потных молодых парня бегают друг за другом в надежде засадить как следуют друг другу, наурал не может.

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  4. iskander8sg 03.11.2022 23:16 # iskander8sg
    А вы заметили, что как я сделал каминг-аут, так сразу градус гомофобии упал на фапле?

    Даже малышь такер теперь может спокойно говорить это(казалось бы для каждого снгшника ужасное и неприемлемое) слово из трех букв.

    Эх, настроение супер)
    Даже Эндрю мне его не сможет испортить!

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  5. yaxaaabalya 03.11.2022 23:16 # yaxaaabalya
    С барсой в след этапе бы,норм матч будет

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  6. yaxaaabalya 03.11.2022 23:00 # yaxaaabalya
    Победа есть победа,ебнем барсу,аякс или кто там на подходе будет,похуй.

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  7. v-0987654321 03.11.2022 22:55 # v-0987654321
    03.11.2022 22:43 # удалить
    v-0987654321

    03.11.2022 18:17 # удалить
    v-0987654321

    Короли FAPL a

    #takernotagiver
    #great-alexander
    #dexter
    #bushwacka
    #hunter022
    #v-098
    #largo-winch

    Они собирают так аж пуканы разрываются у местных лохов хахахаха
    (ответить)
    03.11.2022 18:49 #
    narcot

    пора админам прикруть она гель на фупель, чтоб не воняло, когда ты тут появляешься
    (ответить)
    03.11.2022 19:03 #
    thegodfather

    ага да, правда, пи3дец он ВОНЬ ,фу 6ля воняет от него

    Источник: http://fapl.ru/posts/96557/?c=1

    Местные ЛОХи сразу же объявились под ветку

    Два моих далбайоба орююююююю

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  8. ruchinski 03.11.2022 22:50 # ruchinski
    прикольно в конце тен хаг выпустил макваера в нападении)
    Получилось комично)
    Хотя на самом деле рабочая стратегия, странно, что такое не используют. Надеюсь, Клопп смотрел матч, можно ВанДика вперед двинуть в каком-нибудь матче, будет интересно)

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  9. liverpo0ol 03.11.2022 22:50 # liverpo0ol
    Привет

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  10. zhanik7 03.11.2022 22:50 # zhanik7
    Испанские команды это эталон нытья и затягивания времени!

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  11. thegodfather 03.11.2022 22:49 # thegodfather
    ахах, ЛОХи

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