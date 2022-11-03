Ван Дейк считает, что Мартинеса несправедливо критикуют

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса несправедливо критикуют.

Несмотря на то, что Мартинес значительно улучшил свою игру после неважного начала сезона, Лисандро продолжает подвергаться критике за свой рост, который отдельные фанаты и эксперты считают недостаточным как для центрального защитника из Премьер-Лиги.



Однако Ван Дейк убежден, что рост — это не главное, и своей убедительной игрой 24-летний аргентинец это доказывает.



"Люди говорят насчет Лисандро Мартинеса и его роста, и такого рода разговоры — это абсолютная чепуха".



"Тебе как центральному полузащитнику может немного помочь, если ты чуть повыше, но он и так хорошо себя проявляет с момента переезда в Премьер-Лигу".



"Он стал хорошим приобретением для "Манчестер Юнайтед", он хорошо обращается с мячом, он очень страстный игрок, и я могу говорить о нем только в позитивном ключе".



"Я уважаю, чего он уже достиг, и надеюсь, он будет успешен в "Юнайтед", но только не в плане завоевания трофеев!"



"В Англии каждому нравится критиковать игроков по каждому поводу, но это нормально, потому что это не изменить".



"Лисандро провел уже много хороших матчей, и он не должен отвлекаться на внешний шум", — сообщил Ван Дейк ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.