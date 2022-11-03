Сон сохраняет шансы отправиться на ЧМ-2022

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин все еще может принять участие на ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на необходимость операции.

Напомним, накануне "Тоттенхэм" объявил, что Сону потребуется операция на глазнице, перелом которой он получил в матче Лиги Чемпионов против "Марселя" в минувший вторник.



По информации The Telegraph, глазница Сона оказалась сломана в четырех местах, а хирургическое вмешательство было передвинуто с уикенда на пятницу, чтобы выгадать для 30-летнего игрока сборной Южной Кореи лишний день.



Что касается сроков восстановления Сона, то ясность насчет этого появится после операции, однако есть надежда, что нападающий все-таки сыграет на турнире в Катаре.



Добавим, южнокорейцы стартуют на ЧМ-2022 матчем против Уругвая 24 ноября, а также сыграют против Ганы и Португалии в Группе H.