Шервуд назвал цель для Эмери в "Вилле"

Бывший наставник "Астон Виллы" Тим Шервуд считает, что Унаи Эмери способен сделать бирмингемскую команду претендентом на место в топ-6 Премьер-Лиги.

Сменив у руля "Виллы" уволенного Стивена Джеррарда, накануне Эмери уже провел свою первую тренировку и теперь готовится к своему дебюту на новом месте работы.



Шервуд уверен, что вскоре Эмери осознает масштаб "Виллы" как клуба и при финансовой поддержке владельцев будет иметь все шансы на успех.



"Это громадная работа — как только он окажется в этом футбольном клубе, то осознает, насколько она велика. Он умный человек. Уверен, он четко понимает, чего хочет".



"Он настоящего момента и до конца сезона он сможет хорошо изучить эту группу игроков и понять, что ему нужно в трансферное окно. Они не вылетят — у них слишком много хороших игроков для этого, а в лиге слишком много плохих команд".



"Ему нужно обеспечить развитие клуба. В будущем он должен замахнуться на место в топ-6 и на внутренние кубки. Они способны на это. У них есть финансы, и теперь у них есть правильный человек, которому они должны довериться", — цитирует Шервуда Daily Mail.