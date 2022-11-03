Кулибали предвкушает битву с "Арсеналом"

Защитник "Челси" Калиду Кулибали считает, что победа 2:1 над загребским "Динамо" стала отличной подготовкой для его команды к дерби против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "Челси" сыграл в среду вечером близким к оптимальному составом и одержанной победой реабилитировался за поражение 4:1 от "Брайтона" в прошлый уикенд.



Теперь Кулибали находится в предвкушении матча с лидером Премьер-Лиги, и 31-летний сенегалец заранее готовится к тяжелому испытанию.



"Мы хорошо сыграли и благодаря этому хорошо подготовились к воскресенью. Что касается нашего поражения от "Брайтона", то такие вещи случаются. Хорошая вещь в том, что ты можешь отреагировать позитивным образом, и мы это сделали. Теперь нам нужно думать о воскресенье, это будет тяжелый матч против славной команды".



"Арсенал" — это славная команда и тяжелый соперник, они побеждают. Мы знаем, что у них много талантов. Они играют вместе уже несколько лет, и вы можете видеть это на поле. Мы постараемся изо всех сил в воскресенье, чтобы одержать победу, но это будет тяжело".



"На нашей стороне домашнее преимущество, и это замечательно, что наши болельщики будут поддерживать нас. Я постараюсь изо всех сил, чтобы попасть в состав, но мы знаем, что это будет тяжелый матч, в котором нам нужно сыграть в свою лучшую игру", — цитирует Кулибали Evening Standard.