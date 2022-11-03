Бен Чилуэлл пропустит месяцы
Крайний защитник "Челси" Бен Чилуэлл надорвал заднюю поверхность бедра и теперь пропустит Чемпионат Мира в Катаре.
Чилуэлл повредил свою левую ногу в концовке победного для "Челси" матча Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" (2:1) накануне.
Бен уезжал со "Стэмфорд Бридж" на костылях, и главный тренер "синих" Грэм Поттер с самого начала был настроен пессимистично насчет здоровья своего подопечного.
Как сообщает Daily Mail, углубленное обследование обнаружило у Чилуэлла мышечный надрыв, и на восстановление Бену потребуются месяцы.
И хотя окончательный диагноз пока не поставлен, 25-летний Чилуэлл практически не имеет шансов выступить за сборную Англии на ЧМ-2022.
В отсутствие Чилуэлла главный тренер англичан Гарет Саутгейт, вероятно, сделает ставку слева в обороне на Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед", а для подстраховки может рассмотреть Райана Сессеньона из "Тоттенхэма" или Джеймса Джастина из "Лестера".
03.11.2022 18:00
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пенсы, не обессудьте, но вот вообще покуй.
Мне Чилвел его игрой не нравится от слова совсем. Да, он не днище, но он дефолтный британский осколок от дерева, тот же Люк Шоу даже как по мне ярче.
Эти забеги чилвела по флангу...раскрутка вокруг своей оси, потери мяча на ровном месте.
Кароч здоровье офк Чилли, но я не скажу, что Челси от этого пи3дец пострадает. Теперь хоть надеюсь куку наконец-то на фланге будет играть, а кулибали в цз...в общем травмы покосили пенсов, но ЧМ пи3дец как вовремя. Глядишь к плову ЛЧ все топы будут в строю.
Лично я бы пи3дец как хотел бы глянуть Закария-Канте центр поля, хотя бы разок.
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Зеленский заявил, что если Путин поедет на G20, то он сам на саммите не покажется
Ссыкло е6аное
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опять бояре плохие
Секретарь Совета безопасности россии николай патрушев и директор ФСБ александр бортников убедили владимира путина в необходимости вторжения в Украину. — The Times (https://www.thetimes.co.uk/article/how-putin-kept-the-plan-to-invade-ukraine-a-secret-nlw087729)
Издание пишет, что из-за возраста путина, которому в октябре исполнилось 70 лет, главные силовики решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, необходимо было «окончательно решить проблему Украины», отмечает газета.
Собеседник издания рассказал, что патрушев и бортников приняли принципиальное решение о вторжении до конца лета прошлого года. После этого им оставалось подготовить силы для удара и убедить путина начать операцию.
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Короли FAPL a
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#largo-winch
Они собирают так аж пуканы разрываются у местных лохов хахахаха
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Хуйло на хантере спалилось
У главы Тамани Максима Хорошилова не нашлось других забот, кроме как инкогнито приходить под посты на важные для местных жителей темы и срать там в комментах.
Спалился мистер Х банально указав в фейковом профиле свой настоящий номер телефона, в ответ на звонок по которому Хорошилов заявил, что профиль не его. По чистой случайности через две минуты после звонка аккаунт мистера Х был удалён
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Жаль, хороший защ. но видимо хрустальный.
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Ниже будет много ругани и оскорблений. Ну и зачем ты зашёл в комменты? Чтобы почитать это?
Просто задумайся на что ты тратишь свою жизнь. Меж тем она у тебя одна.
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хрустальный пэлт
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Главное чтобы быстрей восстановился и получил рецидив
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