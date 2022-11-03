Бен Чилуэлл пропустит месяцы

Крайний защитник "Челси" Бен Чилуэлл надорвал заднюю поверхность бедра и теперь пропустит Чемпионат Мира в Катаре.

Чилуэлл повредил свою левую ногу в концовке победного для "Челси" матча Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" (2:1) накануне.



Бен уезжал со "Стэмфорд Бридж" на костылях, и главный тренер "синих" Грэм Поттер с самого начала был настроен пессимистично насчет здоровья своего подопечного.



Как сообщает Daily Mail, углубленное обследование обнаружило у Чилуэлла мышечный надрыв, и на восстановление Бену потребуются месяцы.



И хотя окончательный диагноз пока не поставлен, 25-летний Чилуэлл практически не имеет шансов выступить за сборную Англии на ЧМ-2022.



В отсутствие Чилуэлла главный тренер англичан Гарет Саутгейт, вероятно, сделает ставку слева в обороне на Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед", а для подстраховки может рассмотреть Райана Сессеньона из "Тоттенхэма" или Джеймса Джастина из "Лестера".