Агент Жоржиньо не разговаривал с "Барселоной" и "Миланом"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо опроверг слухи о переговорах с "Барселоной" и "Миланом".

На протяжении осени ходят упорные слухи о том, что агент Жоао Сантос вовсю общается с различными клубами, словно не надеясь продлить истекающий в конце сезона контракт Жоржиньо с "Челси".



"Барселона" и "Милан" назывались двумя наиболее вероятными направлениями для Жоржиньо, однако истина в том, что 30-летний итальянец надеется остаться на "Стэмфорд Бридж".



"Это неправда, что я встречался с (директором "Барселоны") Матье Алемани. Наш приоритет — продлить сотрудничество с "Челси", и это единственный клуб, с которым я разговаривал в последние недели. Будущее Жоржиньо связано с "Челси", — цитирует Сантоса Daily Mail.